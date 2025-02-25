Міноборони допустило до експлуатації дрон "Відьмак": які характеристики

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Відьмак”.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Що відомо про FPV-дрони

Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку окупантів, повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

"Відьмака" виготовляють на одному з українських підприємств. Комплекс розроблений з урахуванням бойового досвіду наших воїнів. Більшість комплектуючих виготовлені в Україні.

Попри свої компактні розміри, "Відьмак" здатен нести заряд, потужність якого вистачає для ефективного ураження бронетехніки та захищених вогневих позицій противника.

Крім того, коптер розвиває велику швидкість і може здійснювати різкі маневри. Дрони комплексу працюють як вдень, так і вночі, виявляючи та розпізнаючи типові ворожі цілі, наголошують в Міноборони.

Про українську зброю

Нагадаємо, Міністерство оборони допустило до експлуатації в ЗСУ український багі "Варан". Його використовуватимуть для переміщення особового складу, евакуації поранених і підвезення боєприпасів.

Також до постачання допустили безпілотник вітчизняного виробництва під назвою "Чаклун".

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.