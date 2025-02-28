Коаліція дронів оголосила новий тендер: як українським компаніям подати заявку

Коаліція дронів оголосила новий міжнародний тендер на мультироторні розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня. Українські компанії можуть подавати заявки до 17 березня.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як подати заявку?

Зазначається, що для перегляду технічних вимог та участі у тендері компанії потрібно зареєструватись на порталі Міністерства оборони Великої Британії Defence Sourcing Portal та обрати для подачі заявки лот Drone Capability Coalition — Tactical Multirotor ISR UAV.

Як наголошують в Міноборони, ЗСУ мають нагальну потребу в мультироторних ISR тактичного рівня, адже завдяки їм військові можуть розвідувати місцевість та підвищувати ситуаційну обізнаність своїх підрозділів.

В Міноборони підкреслюють, що українські компанії матимуть унікальну можливість долучитися до цього процесу і зробити свій внесок у забезпечення технологічної переваги на полі бою.

Нагадаємо, українські виробники безпілотних технологій вперше змогли взяти участь у тендерах, які організовує коаліція дронів в рамках Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Вони складалися з двох лотів: на виробництво вдосконалених FPV-дронів з автономними функціями й стійким зв'язком, а також дронів-перехоплювачів.

За його результатами, на лот FPV-дронів було відібрано 14 компаній, а у лоті перехоплювачів – 5 компаній. У січні-лютому ці моделі пройшли тестування у Латвії. Далі найкращі засоби будуть протестовані в Україні та у випадку підтвердження заявлених характеристик Міністерство оборони Великої Британії укладе договори на масові закупівлі.

Коаліція дронів зібрала майже €500 мільйонів для України

Нагадаємо, коаліція дронів була створена у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ініціатива запропонована Латвією та координується разом з Великою Британією.

До складу коаліції входять 16 країн-партнерів. Вони вже зібрали майже 500 млн євро.

Зауважимо, Міноборони представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.

Також цього року Міноборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.