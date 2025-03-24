- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Коалиция дронов выделила 20 млн евро на разведывательные БпЛА для Украины
Страны-партнеры Коалиции дронов приняли решение о выделении 20 миллионов евро из общего фонда для того, чтобы закупить разведывательные БпЛА (ISR) тактического уровня для ВСУ. Поставка техники ожидается в течение трех месяцев.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Как отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко, благодаря дронам военные могут разведывать местность и повышать ситуационную осведомленность своих подразделений, что важно для успешных боевых действий.
"Мы благодарны нашим партнерам за то, что они откликнулись на критическую потребность. Оперативная реакция и гибкость в принятии этого решения важна, особенно сейчас, когда они очень нужны ВСУ", – подчеркнула Черногоренко.
Напомним, что в феврале Коалиция дронов запустила третий международный тендер на мультироторные разведывательные дроны. Второй раз в нем смогли принять участие и украинские разработчики. Прием заявок на тендер уже закончился, идет первый этап отбора.
Коалиция дронов собрала почти €2 млрд для Украины
Напомним, коалиция дронов была создана в феврале 2024 во время 19-й встречи в формате "Рамштайн". Инициатива предложена Латвией и координируется вместе с Великобританией.
В настоящее время в ней насчитывается 18 стран: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия, Швеция и Украина.
За год деятельности Коалиция дронов получила от международных партнеров более 2 миллиардов евро помощи.