Український безпілотний комплекс "Хижий птах" допущено до використання в Силах оборони

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації в підрозділах Сил оборони України новий безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) "Хижий птах".

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомило Міністерство оборони.

Що відомо про "Хижого птаха"

Цей вітчизняний безпілотний комплекс був розроблений з урахуванням досвіду бойових дій та аналізу застосування дронів на фронті.

Основні особливості комплексу:

Стійкість до РЕБ – коптери мають підвищений захист від засобів радіоелектронної боротьби противника;

Універсальність конструкції – "Хижий птах" має рами різних типорозмірів, що дозволяє адаптувати його для різних завдань;

Висока ударна потужність – дрон несе бойове навантаження, достатнє для ураження танків, бронетранспортерів, САУ, укріплених бліндажів;

Успішне застосування в будь-яких умовах – ефективний у різних погодних умовах, працює вдень і вночі.

У відомстві зазначили, що комплекс вже довів свою ефективність у знищенні бронетехніки та укріплених позицій противника.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ БпАК WinFly українського виробництва.