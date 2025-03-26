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Український безпілотний комплекс "Хижий птах" допущено до використання в Силах оборони
Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації в підрозділах Сил оборони України новий безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) "Хижий птах".
Про це повідомило Міністерство оборони.
Що відомо про "Хижого птаха"
Цей вітчизняний безпілотний комплекс був розроблений з урахуванням досвіду бойових дій та аналізу застосування дронів на фронті.
Основні особливості комплексу:
- Стійкість до РЕБ – коптери мають підвищений захист від засобів радіоелектронної боротьби противника;
- Універсальність конструкції – "Хижий птах" має рами різних типорозмірів, що дозволяє адаптувати його для різних завдань;
- Висока ударна потужність – дрон несе бойове навантаження, достатнє для ураження танків, бронетранспортерів, САУ, укріплених бліндажів;
- Успішне застосування в будь-яких умовах – ефективний у різних погодних умовах, працює вдень і вночі.
У відомстві зазначили, що комплекс вже довів свою ефективність у знищенні бронетехніки та укріплених позицій противника.
Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ БпАК WinFly українського виробництва.