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Украинский беспилотный комплекс "Хищная птица" допущен к использованию в Силах обороны
Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины новый беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Хищная птица".
Об этом сообщило Министерство обороны.
Что известно о "Хищной птице"
Этот отечественный беспилотный комплекс был разработан с учетом опыта боевых действий и анализа применения дронов на фронте.
Основные особенности комплекса:
- Устойчивость к РЭБ – коптеры имеют повышенную защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника;
- Универсальность конструкции — "Хищная птица" имеет рамы разных типоразмеров, что позволяет адаптировать ее для разных задач;
- Высокая ударная мощность – дрон несет боевую нагрузку, достаточную для поражения танков, бронетранспортеров, САУ, укрепленных блиндажей;
- Успешное применение в любых условиях – эффективно в различных погодных условиях, работает день и ночь.
В ведомстве отметили, что комплекс уже доказал свою эффективность в уничтожении бронетехники и укрепленных позиций противника.
Напомним, недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ БпАК WinFly украинского производства.