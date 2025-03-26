Украинский беспилотный комплекс "Хищная птица" допущен к использованию в Силах обороны

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины новый беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Хищная птица".

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Об этом сообщило Министерство обороны.

Что известно о "Хищной птице"

Этот отечественный беспилотный комплекс был разработан с учетом опыта боевых действий и анализа применения дронов на фронте.

Основные особенности комплекса:

Устойчивость к РЭБ – коптеры имеют повышенную защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника;

Универсальность конструкции — "Хищная птица" имеет рамы разных типоразмеров, что позволяет адаптировать ее для разных задач;

Высокая ударная мощность – дрон несет боевую нагрузку, достаточную для поражения танков, бронетранспортеров, САУ, укрепленных блиндажей;

Успешное применение в любых условиях – эффективно в различных погодных условиях, работает день и ночь.

В ведомстве отметили, что комплекс уже доказал свою эффективность в уничтожении бронетехники и укрепленных позиций противника.

Напомним, недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ БпАК WinFly украинского производства.