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У Міноборони розповіли, як виробникам дронів отримати довгострокові контракти

Український військовий з дроном
Фото: Міноборони України

Українські виробники безпілотних літальних апаратів, які збільшують частку локалізації виробництва, матимуть переваги у державних закупівлях.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У відомстві нагадали, що наприкінці минулого року була ухвалена постанова Кабінету Міністрів України “Зброя перемоги”, де сформовані чіткі вимоги до виробників української зброї, зокрема, певних видів дронів-бомберів і дронів-розвідників.

Так, за умови локалізації на понад 50% від питомої вартості всіх компонентів, вони можуть отримувати від держави гарантовані довгострокові контракти на три, п’ять або десять років.

Як пояснюють в Міноборони, повна локалізація виробництва дронів не є можливою, тому що є країни, які спеціалізуються на виробництві певних компонентів. Крім того, бойові дії вимагають постійних змін у конструкцію БПЛА: фактично кожні три місяці дрони мають оновлюватися. Тому триває постійний пошук компонентів для їх покращення. 

Зазначається, що Міністерство оборони закуповує готовий продукт, який передається в ЗСУ для виконання завдань, тому покращення конструкції – відповідальність виробників. 

Але Міністерство також ухвалило рішення щомісяця спрямовувати по 2.5 млрд грн на військові частини.

"По-перше, це дозволить бойовим бригадам самостійно закуповувати безпілотні літальні апарати. По-друге, вони зможуть купувати запчастини та комплектуючі для модернізації та ремонту БПЛА відповідно до потреб на лінії бойового зіткнення", - наголошують в Міноборони.

У відомстві додають, що паралельно було запущено проєкт «Лінія дронів», на який додатково виділили 4.6 млрд гривень.

"Це 5 найуспішніших бойових частин із застосування БПЛА, які також зможуть самостійно закуповувати дрони, засоби РЕБ, автотранспорт для мобільних груп. Це дозволить унеможливити рух ворожої живої сили і транспорту", - підкреслили в Міноборони

Зауважимо, Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.

Також у 2025 році Міністерство оборони України планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва.

Автор:
Світлана Манько