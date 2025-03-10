Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів вітчизняного виробництва

У 2025 році Міністерство оборони України планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Зазначається, що впродовж трьох років відомство залишається найбільшим закупником дронів в Україні. Кількість безпілотних літальних апаратів, які постачаються у підрозділи ЗСУ, суттєво зросла.

Як розповів директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, у 2023 році Міноборони закуповувало тисячі дронів, а за результатами 2024 року разом із Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України відомство закупило понад 1,5 млн дронів.

За словами Канєвського, 96% цієї суми були сплачені українським виробникам та постачальникам, що мало позитивний ефект на розвиток української галузі виробництва БПЛА.

"Цього року цифри будуть ще більшими, тому що спроможності вітчизняного ОПК у 2025 році складають приблизно 4,5 млн FPV-дронів. І Міноборони планує їх всі закупити", – наголосив Канєвський.

Цього року Міністерство оборони спрямує на закупівлю дронів понад 110 млрд грн, зокрема, понад 102 млрд грн - через Агенцію оборонних закупівель.

За словами очільника Департаменту політики закупівель Міноборони, всі плани закупівель на 2025 рік отримали бюджетні кошти. Це дозволить якнайшвидше насичувати фронт безпілотниками.

Зауважимо, Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.