Минобороны планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов отечественного производства

В 2025 году Министерство обороны Украины планирует закупить 4,5 млн. FPV-дронов украинского производства.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что в течение трех лет ведомство остается крупнейшим закупщиком дронов в Украине. Количество беспилотных летательных аппаратов, поставляемых в подразделения ВСУ, существенно возросло.

Как рассказал директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский, в 2023 году Минобороны закупало тысячи дронов, а по результатам 2024 года вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины ведомство закупило более 1,5 млн дронов.

По словам Каневского, 96% этой суммы были уплачены украинским производителям и поставщикам, что оказало положительный эффект на развитие украинской отрасли производства БПЛА.

"В этом году цифры будут еще больше, потому что способности отечественного ОПК в 2025 году составляют примерно 4,5 млн FPV-дронов. И Минобороны планирует их все закупить", — подчеркнул Каневский.

В этом году Министерство обороны направит на закупку дронов более 110 млрд грн, в том числе более 102 млрд грн — через Агентство оборонных закупок.

По словам главы Департамента политики закупок Минобороны, все планы закупок на 2025 год получили бюджетные средства. Это позволит как можно быстрее насыщать фронт беспилотниками.

Отметим, что Министерство обороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.

Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.