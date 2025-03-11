Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,29

+0,07

EUR

44,77

+0,04

Наличный курс:

USD

41,40

41,28

EUR

44,95

44,73

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Минобороны рассказали, как производителям дронов получить долгосрочные контракты

Украинский военный с дроном
Фото: Минобороны Украины

Украинские производители беспилотных летательных аппаратов, которые увеличивают долю локализации производства, будут иметь преимущества в государственных закупках.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве напомнили, что в конце прошлого года было принято постановление Кабинета Министров Украины "Оружие победы", где сформированы четкие требования к производителям украинского оружия, в частности, определенным видам дронов-бомберов и дронов-разведчиков.

Так, при условии локализации более чем на 50% от удельной стоимости всех компонентов, они могут получать от государства гарантированные долгосрочные контракты на три, пять или десять лет.

Как объясняют в Минобороны, полная локализация производства дронов невозможна, потому что есть страны, специализирующиеся на производстве определенных компонентов. Кроме того, боевые действия требуют постоянных изменений в конструкции БПЛА: фактически, каждые три месяца дроны должны обновляться. Поэтому идет постоянный поиск компонентов для их улучшения.

Министерство обороны закупает готовый продукт, который передается в ВСУ для выполнения задач, поэтому улучшение конструкции – ответственность производителей.

Но Министерство также приняло решение ежемесячно направлять по 2.5 млрд. грн на воинские части.

"Во-первых, это позволит боевым бригадам самостоятельно закупать беспилотные летательные аппараты. Во-вторых, они смогут покупать запчасти и комплектующие для модернизации и ремонта БПЛА в соответствии с потребностями на линии боевого столкновения", — подчеркивают Минобороны.

В ведомстве добавляют, что параллельно был запущен проект «Линия дронов», на который дополнительно было выделено 4.6 млрд гривен.

"Это 5 самых успешных боевых частей по применению БПЛА, которые также смогут самостоятельно закупать дроны, средства РЭБ, автотранспорт для мобильных групп. Это позволит сделать невозможным движение вражеской живой силы и транспорта", — подчеркнули в Минобороны.

Отметим, что Министерство обороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.

Также в 2025 году Министерство обороны Украины планирует закупить 4,5 млн. FPV-дронов украинского производства.

Автор:
Светлана Манько