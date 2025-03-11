В Минобороны рассказали, как производителям дронов получить долгосрочные контракты

Украинские производители беспилотных летательных аппаратов, которые увеличивают долю локализации производства, будут иметь преимущества в государственных закупках.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве напомнили, что в конце прошлого года было принято постановление Кабинета Министров Украины "Оружие победы", где сформированы четкие требования к производителям украинского оружия, в частности, определенным видам дронов-бомберов и дронов-разведчиков.

Так, при условии локализации более чем на 50% от удельной стоимости всех компонентов, они могут получать от государства гарантированные долгосрочные контракты на три, пять или десять лет.

Как объясняют в Минобороны, полная локализация производства дронов невозможна, потому что есть страны, специализирующиеся на производстве определенных компонентов. Кроме того, боевые действия требуют постоянных изменений в конструкции БПЛА: фактически, каждые три месяца дроны должны обновляться. Поэтому идет постоянный поиск компонентов для их улучшения.

Министерство обороны закупает готовый продукт, который передается в ВСУ для выполнения задач, поэтому улучшение конструкции – ответственность производителей.

Но Министерство также приняло решение ежемесячно направлять по 2.5 млрд. грн на воинские части.

"Во-первых, это позволит боевым бригадам самостоятельно закупать беспилотные летательные аппараты. Во-вторых, они смогут покупать запчасти и комплектующие для модернизации и ремонта БПЛА в соответствии с потребностями на линии боевого столкновения", — подчеркивают Минобороны.

В ведомстве добавляют, что параллельно был запущен проект «Линия дронов», на который дополнительно было выделено 4.6 млрд гривен.

"Это 5 самых успешных боевых частей по применению БПЛА, которые также смогут самостоятельно закупать дроны, средства РЭБ, автотранспорт для мобильных групп. Это позволит сделать невозможным движение вражеской живой силы и транспорта", — подчеркнули в Минобороны.

Отметим, что Министерство обороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.

Также в 2025 году Министерство обороны Украины планирует закупить 4,5 млн. FPV-дронов украинского производства.