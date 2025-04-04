Міноборони запустило IT-систему для ефективного забезпечення фронту

Закупівельна агенція Міноборони України “Державний оператор тилу” представила виробникам безпілотників демоверсію IT-системи DOT-Chain Defence, яка покликана підвищити ефективність забезпечення військових на фронті.

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Про це інформує пресслужба Міноборони.

Про нову IT-систему Міноборони

Система функціонуватиме для забезпечення військових підрозділів безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами, засобами РЕБ та РЕР.

Перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк зазначив, що в країні сформувався та продовжує розвиватися виробничий кластер безпілотних систем. Водночас, з урахуванням сучасних викликів, виникає необхідність у постійному вдосконаленні безпілотних технологій для різних завдань.

"Міноборони напрацьовує механізми для ефективнішого реагування на нагальні потреби війська. ІТ-система DOT-Chain Defence є одним із таких механізмів", – наголосив Гаврилюк.

За його словами, система функціонуватиме за принципом "маркетплейсу", де військові підрозділи зможуть самостійно обирати необхідні типи та кількість засобів. Це дозволить зробити постачання безпілотних систем більш оперативним, точним і цілеспрямованим.

Виробникам озброєння та військової техніки представили можливості системи, надали доступ до тестування її функціоналу та відповіли на всі запитання.

Очікується, що впровадження системи не лише надасть ринку інструменти для розширення, а й підвищить на новий рівень весь процес забезпечення ЗСУ безпілотними апаратами.

Діяльність ДОТ

Державний оператор тилу створив для українських підприємців, що хочуть долучитися до забезпечення армії, покрокові роз'яснення всіх етапів цього процесу.

Нагадаємо, що у 2025 році ДОТ уклав з “ЮТ Компані” договір щодо впровадження нової моделі постачання харчування ЗСУ. Наразі це пілотний проєкт, який стартує в Києві та Київській області. Він має суттєві відмінності від чинної моделі постачання та передбачає чітке розмежування функцій закупівель та логістики.

Також ДОТ повідомляв, що йому вдалося укласти сім контрактів на загальну суму 6,5 мільярда гривень та зекономити 3,3 млрд грн під час закупівлі ПММ.