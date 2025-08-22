Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,42

41,33

EUR

48,27

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

DOT-Chain Defence: ЗСУ отримали доступ до дронів від 20 виробників

DOT-Chain Defence
ЗСУ отримали доступ до дронів від 20 виробників

Військові Збройних Сил України отримали доступ до розширеного асортименту безпілотних літальних апаратів через маркетплейс DOT-Chain Defence. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала нові контракти з шістьма виробниками, завдяки чому тепер у системі доступні дрони від 20 компаній та 146 моделей.

З моменту запуску маркетплейсу 31 липня на фронт уже поставлено безпілотників на суму 127 млн грн. Серед нових виробників, чиї дрони стали доступні для військових: Gurzuf Defence, Quantum-Systems, SKYRIPER, Warbirds, ТОВ "Вів "Девіро" та ТОВ "Реактивні Дрони".

"Ми постійно розширюємо асортимент. Для нас важливо, щоб у військових був широкий вибір дронів і вони могли отримувати техніку швидко та без зайвої бюрократії. DOT-Chain Defence вже демонструє динамічне розширення: виробники долучаються до маркетплейсу, а військові отримують ширший асортимент. Це підтверджує, що система здатна масштабуватися та одночасно відповідати на обидва запити", – додав він.

Наразі DOT-Chain Defence перебуває в пілотному режимі, участь у тестуванні беруть 12 бригад. У системі доступні типи дронів FPV та бомбери. У майбутньому планується додати інші види безпілотників, а також засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ/РЕР) та системи скидів. Будь-який виробник кодифікованої продукції може запропонувати свої дрони через маркетплейс для потреб ЗСУ.

Додамо, АОЗ та ДОТ презентували військовим функціонал ІТ-системи DOT-Chain Defence – це цифрова платформа, яка дозволить військовим самостійно обирати зброю, що закуповується за кошти АОЗ. Під час її розробки ДОТ консультувався з представниками бригад, які відповідають за логістику чи роботу з БпЛА. 

Автор:
Тетяна Гойденко