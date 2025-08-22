DOT-Chain Defence: ЗСУ отримали доступ до дронів від 20 виробників

Військові Збройних Сил України отримали доступ до розширеного асортименту безпілотних літальних апаратів через маркетплейс DOT-Chain Defence.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала нові контракти з шістьма виробниками, завдяки чому тепер у системі доступні дрони від 20 компаній та 146 моделей.

З моменту запуску маркетплейсу 31 липня на фронт уже поставлено безпілотників на суму 127 млн грн. Серед нових виробників, чиї дрони стали доступні для військових: Gurzuf Defence, Quantum-Systems, SKYRIPER, Warbirds, ТОВ "Вів "Девіро" та ТОВ "Реактивні Дрони".

"Ми постійно розширюємо асортимент. Для нас важливо, щоб у військових був широкий вибір дронів і вони могли отримувати техніку швидко та без зайвої бюрократії. DOT-Chain Defence вже демонструє динамічне розширення: виробники долучаються до маркетплейсу, а військові отримують ширший асортимент. Це підтверджує, що система здатна масштабуватися та одночасно відповідати на обидва запити", – додав він.

Наразі DOT-Chain Defence перебуває в пілотному режимі, участь у тестуванні беруть 12 бригад. У системі доступні типи дронів FPV та бомбери. У майбутньому планується додати інші види безпілотників, а також засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ/РЕР) та системи скидів. Будь-який виробник кодифікованої продукції може запропонувати свої дрони через маркетплейс для потреб ЗСУ.

Додамо, АОЗ та ДОТ презентували військовим функціонал ІТ-системи DOT-Chain Defence – це цифрова платформа, яка дозволить військовим самостійно обирати зброю, що закуповується за кошти АОЗ. Під час її розробки ДОТ консультувався з представниками бригад, які відповідають за логістику чи роботу з БпЛА.