DOT-Chain Defence: ВСУ получили доступ к дронам от 20 производителей

Военные Вооруженных Сил Украины получили доступ к расширенному ассортименту беспилотных летательных аппаратов через маркетплейс DOT-Chain Defence.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны заключило новые контракты с шестью производителями, благодаря чему теперь в системе доступны дроны от 20 компаний и 146 моделей.

С момента запуска маркетплейса 31 июля на фронт уже поставлены беспилотники на сумму 127 млн грн. Среди новых производителей, чьи дроны стали доступны для военных: Gurzuf Defence, Quantum-Systems, SKYRIPER, Warbirds, ООО "Вел Девиро" и ООО "Реактивные Дроны".

"Мы постоянно расширяем ассортимент. Для нас важно, чтобы у военных был широкий выбор дронов и они могли получать технику быстро и без лишней бюрократии. DOT-Chain Defence уже демонстрирует динамическое расширение: производители присоединяются к маркетплейс, а военные получают более широкий ассортимент. Это подтверждает, что система способна он.

В настоящее время DOT-Chain Defence находится в пилотном режиме, в тестировании принимают участие 12 бригад. В системе доступны типы дронов FPV и бомберы. В будущем планируется добавить другие виды беспилотников, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ/РЭР) и системы сбросов. Любой производитель кодифицированной продукции может предложить свои дроны через маркетплейс для нужд ВСУ.

Добавим, АОЗ и ДОТ презентовали военным функционал ИТ-системы DOT-Chain Defence – это цифровая платформа, которая позволит военным самостоятельно выбирать закупаемое за средства АОЗ оружие. В ходе ее разработки ДОТ консультировался с представителями бригад, отвечающих за логистику или работу по БПЛА.