Минобороны запускает систему снабжения DOT-Chain в полную эксплуатацию

Министерство обороны Украины официально запускает в полную эксплуатацию систему управления снабжением DOT-Chain. Соответствующий приказ подписал Министр обороны Денис Шмыгаль после успешного завершения экспериментального этапа внедрения цифровой платформы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Шмыгаля.

DOT-Chain автоматизирует ключевые процессы поставок в Вооруженных Силах Украины — от вещевого имущества и продовольственного обеспечения до беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Система направлена на стандартизацию, ускорение обращения данных и повышение прозрачности во всей цепи логистики оборонного ведомства.

Одним из центральных элементов системы является уже функционирующий новый модуль DOT-Chain Defence. Благодаря этому решению военные могут самостоятельно выбирать дроны под нужды своих подразделений.

В то же время, Агентство оборонных закупок берет на себя процесс закупки и организует прямую доставку техники от поставщика непосредственно на фронт.

По словам министра, DOT-Chain – это еще один шаг к максимально эффективному и прозрачному обеспечению армии, отвечающей требованиям военного времени и стандартам союзников Украины по НАТО.

Напомним, 11 сентября 2024 года "Государственный оператор тыла" (ГОТ) представил DOT-Chain – инновационную ИТ-систему для управления тыловыми потребностями ВСУ, главная задача которой – сделать процесс обеспечения военных более легким и быстрым.

Заработала система 7 июля.