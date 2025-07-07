Маркетплейс для ВСУ: в Украине заработала цифровая система поставки оружия

7 июля начала работу DOT-Chain Defence – новая цифровая система, ускоряющая и упрощающая поставки вооружения для Вооруженных сил Украины. Она работает как маркетплейс, позволяющий военным самостоятельно заказывать необходимое вооружение. В пилоте 10 бригад, для которых Министерство обороны выделило 1 млрд. грн.



Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, DOT-Chain Defence – это своеобразный маркетплейс оружия, созданный для оперативного обеспечения фронта.

В пилотном запуске примут участие 10 бригад ВСУ, на что Минобороны выделило Агентству оборонных закупок (АОЗ) 1 миллиард гривен.

На эти средства бригады через IT-систему Государственного оператора тыла смогут заказать FPV-дроны, а вскоре и другие виды БПЛА, средства РЭБ, роботизированные комплексы.

Как подчеркнул Умеров, у каждой воинской части будет возможность выбирать именно то, что нужно ей для выполнения задач. В то же время, АОЗ будет обеспечивать финансирование и доставку без лишней бюрократии. Министр обороны убеждает, что теперь поставки будут происходить не через месяц, а через несколько недель.

Внедрение DOT-Chain Defence является частью новой модели закупок беспилотников со стороны АОЗ.

Как работает DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence – это прозрачная, конкурентная и полностью цифровизированная система. Она разработана на основе модели снабжения питания для армии, которая уже доказала свою эффективность.

Как работает система:

Военные самостоятельно выбирают, заказывают и бронируют необходимые средства, видят сроки поставки, оставляют отзывы и получают скорые ответы.

Производители получают понятный механизм сотрудничества с государством и армией, а также прямую обратную связь от военных.

Государство видит реальные потребности фронта, принимает решения на основе данных, поддерживает развитие ОПК и внедрение инноваций.

Напомним, по словам Умерова, украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При надлежащем финансировании Украина готова увеличить объемы выпуска дронов и других высокотехнологичных вооружений, что будет способствовать усилению обороноспособности страны.

Но при этом планируется, что в 2025 году будет поставлено на фронт более4 млн дронов.