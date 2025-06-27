На фронт будет поставлено более 4 млн дронов к концу года

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в 2025 году будет поставлено на фронт более 4 млн дронов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

По его словам, сегодня украинские производители достигли уровня, позволяющего производить более 4 млн дронов в год. Министр обороны убеждает, что будет поставлено на фронт более 4 млн дронов.

По состоянию на конец июня фронт получил до 1,5 млн дронов — это все закупки и АОЗ, и Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины, и непосредственно бригад.

"В прошлом году у нас было много обращений от бригад, чтобы им напрямую выделяли финансирование. Мы с правительством это проработали и выделили отдельное финансирование на бригады. Сегодня ежемесячно мы выделяем по 2,5 млрд грн на бригады, чтобы закупали напрямую", — отметил Умеров.

Кроме того, сейчас АОЗ вводит DOT Chain Defence. Как пояснил министр, бригады видят "маркетплейс" дронов — каждая бригада заказывает то, что ей нужно, а АОЗ это оплачивает, что таким образом значительно сокращается "вся бюрократия, и бригады в десятки раз быстрее".

Он добавил, что это масштабирование – один из ключевых факторов, позволяющих наращивать дальнобойные и фронтовые возможности и создавать запас мощностей на будущее.

Умеров сообщил, что готовится контрактация дополнительных десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить масштабы атак по военной машине РФ.

Отметим, что Минобороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.

Ранее сообщалось, что АОЗ планирует в следующем году заключать большинство контрактов с отечественными производителями.

В прошлом году контрактов с отечественным производителем у АОЗ было меньше половины. В текущем году их уже более 70%. В настоящее время единственной нишей в поставке, преимущественно остающейся за иностранными поставщиками, являются боеприпасы. Однако украинский оборонно-промышленный комплекс постепенно увеличивает мощности и в этом направлении.