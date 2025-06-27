Украина готовит массовые закупки дальнобойных дронов — Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что государство готовится к новой волне контрактаций десятков тысяч дальнобойных дронов для наращивания интенсивности ударов по военной инфраструктуре России.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, решение о значительном увеличении количества таких операций было принято около двух недель назад.

В прошлом году Украина уже реализовала программу системных deepstrike-операций, заключив контракты на десятки тысяч дальнобойных БПЛА. Благодаря этому стали возможны регулярные высокоточные удары по целям в глубоком тылу противника.

Умеров отметил, что поставка дронов происходит согласно графикам, а боевое применение осуществляется ежедневно по четко определенным планам.

В ходе встречи с представителями украинских и иностранных медиа министр также очертил стратегическое видение оборонной сферы. В частности, он подтвердил, что Украина поддерживает идею обмена "всех на всех" и долгосрочного прекращения огня, и ведет соответствующие переговоры с партнерами, включая США.

Умеров также отметил, что Украина остро нуждается в дополнительных системах ПВО и ракет к ним, но уже достигнут определенный прогресс в развертывании дронов-перехватчиков.

Министр сообщил о запуске масштабного международного проекта Build with Ukraine, в рамках которого партнеры совместно с ведущими украинскими производителями приступают к строительству новых оборонных заводов. Изготовленное на них вооружение будет сразу направляться на фронт.

По его словам, особое внимание уделено программе оснащения украинских бригад беспилотниками — в 2025 году запланированы поставки нескольких миллионов единиц дронов. Также расширяется система DOT-Chain, позволяющая боевым подразделениям самостоятельно выбирать и заказывать оплачиваемые государством БПЛА.

В 2024 году Украина сравнялась с Россией по количеству производимых ударных беспилотников, которые по своим техническим характеристикам похожи на иранские дроны-камикадзе.

Ранее в Минобороны сообщили, что сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.