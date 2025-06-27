Україна готує масові закупівлі далекобійних дронів – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що держава готується до нової хвилі контрактацій десятків тисяч далекобійних дронів для нарощування інтенсивності ударів по військовій інфраструктурі Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, рішення про значне збільшення кількості таких операцій було ухвалене приблизно два тижні тому.

Минулого року Україна вже реалізувала програму системних deepstrike-операцій, уклавши контракти на десятки тисяч далекобійних БПЛА. Завдяки цьому стали можливими регулярні високоточні удари по цілях у глибокому тилу противника.

Умєров зазначив, що постачання дронів відбувається згідно з графіками, а бойове застосування здійснюється щодня за чітко визначеними планами.

Під час зустрічі з представниками українських та іноземних медіа міністр також окреслив стратегічне бачення оборонної сфери. Зокрема, він підтвердив, що Україна підтримує ідею обміну “всіх на всіх” та довготривалого припинення вогню, і веде відповідні перемовини з партнерами, включно зі США.

Умєров також зазначив, що Україна гостро потребує додаткових систем ППО та ракет до них, але вже досягнуто певного прогресу у розгортанні дронів-перехоплювачів.

Міністр повідомив про запуск масштабного міжнародного проєкту Build with Ukraine, в межах якого партнери спільно з провідними українськими виробниками розпочинають будівництво нових оборонних заводів. Виготовлене на них озброєння одразу направлятиметься на фронт.

За його словами, окрему увагу приділено програмі оснащення українських бригад безпілотниками — у 2025 році заплановано постачання кількох мільйонів одиниць дронів. Також розширюється система DOT-Chain, що дозволяє бойовим підрозділам самостійно обирати й замовляти БПЛА, які оплачуватимуться державою.

У 2024 році Україна зрівнялася з Росією за кількістю вироблених ударних безпілотників, які за своїми технічними характеристиками схожі на іранські дрони-камікадзе.

Раніше в Міноборони повідомили, що наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.