На фронт буде поставлено понад 4 млн дронів до кінця року

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що у 2025 році буде поставлено на фронт понад 4 млн дронів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, сьогодні українські виробники досягли рівня, що дає змогу виготовляти понад 4 млн дронів на рік. Міністр оборони переконує, що буде поставлено на фронт понад 4 млн дронів.

Станом на кінець червня фронт отримав до 1,5 млн дронів — це всі закупівлі, і АОЗ, і Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації України, і безпосередньо бригад.

"Минулого року у нас було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування. Ми з урядом це пропрацювали і виділили окреме фінансування на бригади. Сьогодні щомісяця ми виділяємо по 2,5 млрд грн на бригади, щоб закуповували напряму", - зазначив Умєров.

Крім того, зараз АОЗ запроваджує DOT Chain Defence. Як пояснив міністр, бригади бачать "маркетплейс" дронів — кожна бригада замовляє те що їй потрібно, а АОЗ це оплачує. Умєров наголосив, що таким чином значно скорочується "вся бюрократія, і бригади в десятки разів швидше отримують те, що їм потрібно".

Він додав, що це масштабування – один із ключових факторів, що дають можливість нарощувати далекобійні й фронтові можливості та створювати запас потужностей на майбутнє.

Умєров повідомив, що готується контрактація додаткових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити масштаби атак по воєнній машині РФ.

Зауважимо, Міноборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.

Раніше повідомлялося, що АОЗ планує у наступному році укладати більшість контрактів з вітчизняними виробниками.

Минулого року контрактів з вітчизняним виробником в АОЗ було менше половини. В поточному році їх вже більш як 70%. Наразі єдиною нішею в постачанні, яка переважно залишається за іноземними постачальниками, є боєприпаси. Однак український оборонно-промисловий комплекс поступово нарощує потужності і у цьому напрямі.