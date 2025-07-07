Маркетплейс для ЗСУ: в Україні запрацювала цифрова система постачання зброї

7 липня розпочала роботу DOT-Chain Defence – нова цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Збройних сил України. Вона працює як маркетплейс, що дозволяє військовим самостійно замовляти необхідне озброєння. У пілоті 10 бригад, для яких Міністерство оборони виділило 1 млрд грн.



Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, DOT-Chain Defence - це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту.

У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель (АОЗ) 1 мільярд гривень.

На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром – і інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.

Як підкреслив Умєров, кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Водночас АОЗ забезпечуватиме фінансування і доставку без зайвої бюрократії. Міністр оборони переконує, що тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів.

Впровадження DOT-Chain Defence є частиною нової моделі закупівель безпілотників з боку АОЗ.

Як працює DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence – це прозора, конкурентна і повністю цифровізована система. Вона розроблена на основі моделі постачання харчування для армії, яка вже довела свою ефективність.

Як працює система:

Військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, бачать строки постачання, залишають відгуки та отримують швидкі відповіді.

Виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових.

Держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій.

Нагадаємо, за словами Умєрова, українська оборонна промисловість має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування Україна готова збільшити обсяги випуску дронів і інших високотехнологічних озброєнь, що сприятиме посиленню обороноздатності країни.

Але при цьому планується, що у 2025 році буде поставлено на фронт понад 4 млн дронів.