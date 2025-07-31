"Агентство оборонных закупок" упрощает приобретение дронов для ВСУ: какие производители интегрированы в DOT-Chain Defence

"Агентство оборонных закупок" (АОЗ) Минобороны Украины продолжает заключать государственные контракты с производителями беспилотников. Уже 11 компаний встроены в маркетплейс орудия DOT-Chain Defence. Уже 12 боевых бригад могут заказывать FPV-дроны через цифровую систему.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В пилоте проекта 12 боевых бригад могут заказывать FPV-дроны через маркетплейс у следующих производителей:

Escadrone ;

TAF Drones ;



Drones Вырый Drone ;

Вырый Drone "ВНА Трейд";

"Генерал Черешня";

"Гриф".

В дальнейшем систему масштабируют на все ВСУ, а также расширят перечень типов дронов, которые будут доступны для заказа на DOT - Chain Defence.

"На рынке немало дронов, но подразделения не всегда получают именно то, что нужно для выполнения задач. DOT-Chain Defence должно изменить эту логику: военные могут делать конкретные заказы под конкретные нужды. Производитель видит реальный спрос, подразделение – своего поставщика, а АОЗ обеспечивает прозрачное и оперативное сопровождение", – отметил директор АОЗ Арсен Жумадилов.

Как оформить заказ?

Формат маркетплейса предполагает, что военные самостоятельно выбирают и заказывают необходимые дроны на средства АОЗ . Для пилотного этапа оборонное ведомство выделило агентству на закупку дронов один миллиард гривен. Все сопровождение процесса – от подписания контрактов до организации логистики и оплаты – обеспечивает АОЗ.

Кроме того, благодаря цифровой модели взаимодействия процесс заказа максимально упрощен: военным требуется лишь три электронные подписи (КЭП), чтобы получить дрон. Это позволяет значительно сократить время доставки – до нескольких недель.

Напомним, 7 июля начала работу DOT-Chain Defence – новая цифровая система, ускоряющая и упрощающая поставки вооружения для Вооруженных сил Украины.