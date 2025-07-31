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"Агенція оборонних закупівель" спрощує придбання дронів для ЗСУ: які виробники інтегровані у DOT-Chain Defence

військовий ЗСУ, дрон
12 бойових бригад можуть замовляти FPV-дрони через маркетплейс. / Сухопутні війська ЗСУ

"Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) Міноборони України продовжує укладати державні контракти з виробниками безпілотників. Вже 11 компаній інтегровані в маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Вже 12 бойових бригад можуть замовляти FPV-дрони через цифрову систему.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

У пілоті проєкту 12 бойових бригад можуть замовляти FPV-дрони через маркетплейс у наступних виробників:

  • Escadrone
  • TAF Drones;
  • Vyriy Drone
  • "ВНА Трейд"; 
  • "Генерал Черешня"; 
  • "Гриф".

Надалі систему масштабують на всі ЗСУ, а також розширять перелік типів дронів, які будуть доступні для замовлення на DOT-Chain Defence.

"На ринку чимало дронів, але підрозділи не завжди отримують саме те, що потрібно для виконання завдань. DOT-Chain Defence має змінити цю логіку: військові можуть робити конкретні замовлення під конкретні потреби. Виробник бачить реальний попит, підрозділ – свого постачальника, а АОЗ забезпечує прозорий та оперативний супровід", – зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Як оформити замовлення?

Формат маркетплейсу передбачає, що військові самостійно обирають і замовляють необхідні дрони за кошти АОЗ. Для пілотного етапу оборонне відомство виділило агенції на закупівлю дронів один мільярд гривень. Увесь супровід процесу – від підписання контрактів до організації логістики та оплати – забезпечує АОЗ.

Крім того, завдяки цифровій моделі взаємодії процес замовлення максимально спрощений: військовим потрібно лише три електронні підписи (КЕП), щоб отримати дрон. Це дозволяє значно скоротити час доставки до кількох тижнів.

Нагадаємо, 7 липня розпочала роботу DOT-Chain Defence – нова цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Збройних сил України.

Автор:
Тетяна Ковальчук