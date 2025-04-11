Міноборони кодифікувало український ударний безпілотник "Рарог-10": особливості дрона

Міністерство оборони України завершило кодифікацію та допустило до експлуатації в Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Рарог-10".

Про це пише Міноборони України.

FPV-дрони комплексу "Рарог-10" створені на основі посилених легких карбонових рам, здатних витримувати значні навантаження під час маневрування на високих швидкостях. Безпілотники оснащені потужними електродвигунами, системами візуального огляду для денного та нічного застосування, а також функціоналом, що забезпечує стабільне ураження визначених цілей.

Вибуховий заряд, який здатні нести FPV-дрони цього комплексу, дозволяє ефективно знищувати польові фортифікації, укриття, озброєння та бронетехніку противника.

Крім того, безпілотники є маловразливими до засобів радіоелектронної боротьби, що підвищує їхню ефективність у бойових умовах.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Міноборони України кодифікувало та дозволило до використання нові безпілотники Zeus і Hades.

Зазначимо, що починаючи з жовтня 2024 року заявки на кодифікацію нових зразків озброєння та військової техніки їхні виробники можуть подати в режимі онлайн. Відповідна функція доступна через офіційний сайт Міністерства оборони України.

Також, Міноборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.