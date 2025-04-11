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Минобороны кодифицировало украинский ударный беспилотник "Рарог-10": особенности дрона

беспилотник
Минобороны кодифицировало украинский БПЛА / Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины завершило кодификацию и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Рарог-10".

Об этом пишет Минобороны Украины .

FPV-дроны комплекса "Рарог-10" созданы на основе усиленных легких карбоновых рам, способных выдерживать значительные нагрузки при маневрировании на высоких скоростях. Беспилотники оснащены мощными электродвигателями, системами визуального осмотра для дневного и ночного применения, а также функционалом, обеспечивающим стабильное поражение целей.

Взрывной заряд, способный нести FPV-дроны этого комплекса, позволяет эффективно уничтожать полевые фортификации, укрытие, вооружение и бронетехнику противника.

Кроме того, беспилотники малоуязвимы к средствам радиоэлектронной борьбы, что повышает их эффективность в боевых условиях.

Напомним, что в феврале 2025 года Минобороны Украины кодифицировало и разрешило к использованию новые беспилотники Zeus и Hades.

Отметим, что начиная с октября 2024 заявки на кодификацию новых образцов вооружения и военной техники их производители могут подать в режиме онлайн. Соответствующая функция доступна через официальный сайт Министерства обороны Украины.

Также Минобороны начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Автор:
Татьяна Гойденко