Путин разрешил подсанкционному банку РФ забрать замороженные акции британского брокера в обход Лондона

Глава Кремля Владимир Путин разрешил подсанкционному российскому Московскому кредитному банку (МКБ) взять контроль над ценными бумагами, принадлежащими обанкротившейся лондонской брокерской компании Sova Capital. Этот шаг направлен на обход санкционного режима и лишает власти Великобритании возможность заблокировать операцию.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным осведомленных источников издания, в сентябре Путин подписал распоряжение, позволяющее МКБ проводить операции с акциями российских компаний (в частности "Роснефти" и "Газпрома") на десятки миллионов долларов, находящихся в собственности Sova Capital.

Эти бумаги фактически были заморожены под контролем британских внешних управляющих из компании Teneo Financial Advisory с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Поскольку физически эти акции заблокированы в России, у Лондона нет рычагов влияния, чтобы помешать их перемещению.

Ранее в этом году МКБ подал иск против Sova Capital в Арбитражный суд Москвы на сумму свыше $20 млн. Компания Teneo не давала согласия на передачу никаких ценных бумаг российскому банку и уже обратилась по этому поводу в британское Управление по применению финансовых санкций (OFSI).

Как Кремль использует судебную систему против санкций

Как отмечает издание, это дело демонстрирует попытки Москвы добраться до замороженных активов, сталкивая английскую и российскую правовые системы. По подобной схеме Кремль действует и против европейского депозитария Euroclear, где хранится $185 млрд из около $300 млрд замороженных на Западе суверенных активов РФ. Euroclear подал свой иск для защиты от решения российского суда, который обязал депозитарий выплатить Москве около $250 млрд.

Лондонский брокер Sova Capital ранее принадлежал московскому миллиардеру Роману Авдееву, тогда же контролировавшему и Московский кредитный банк. Компания обанкротилась в марте 2022 года, имея на балансе британского бизнеса активы на $2,59 млрд (в конце 2020 года) и более $2 млрд клиентских средств.

Сам МКБ находится под санкциями Великобритании с апреля 2022 года и сейчас демонстрирует признаки финансовой нестабильности из-за проблемных кредитов на $8 млрд; в 2024 году Авдеев продал свою долю в банке бизнес-партнеру Сергею Сударикову.

Напомним, ранее сообщалось, что Путина просят отобрать у Coca-Cola российские активы из-за поддержки Украины. Российский бизнес американской корпорации может перейти под контроль предпринимателя и депутата Вадима Смагина, которому уже достались активы польско-американского производителя металлической упаковки Canpack.