Путін дозволив підсанкційному банку РФ забрати заморожені акції британського брокера в обхід Лондона

Очільник Кремля Володимир Путін дозволив підсанкційному російському Московському кредитному банку (МКБ) перебрати контроль над цінними паперами, які належать збанкрутілій лондонській брокерській компанії Sova Capital. Цей крок спрямований на обхід санкційного режиму та позбавляє владу Великої Британії можливості заблокувати операцію.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За даними обізнаних джерел видання, у вересні Путін підписав розпорядження, яке дозволяє МКБ проводити операції з акціями російських компаній (зокрема "Роснефти" та "Газпрому") на десятки мільйонів доларів, що перебувають у власності Sova Capital.

Ці папери були фактично заморожені під контролем британських зовнішніх керуючих із компанії Teneo Financial Advisory з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Оскільки фізично ці акції заблоковані в Росії, Лондон не має важелів впливу, щоб завадити їхньому переміщенню.

Раніше цього року МКБ подав позов проти Sova Capital до Арбітражного суду Москви на суму понад $20 млн. Компанія Teneo не надавала згоди на передачу жодних цінних паперів російському банку та вже звернулася з цього приводу до британського Управління із застосування фінансових санкцій (OFSI).

Як Кремль використовує судову систему проти санкцій

Як зазначає видання, ця справа демонструє спроби Москви дістатися заморожених активів, зіштовхуючи англійську та російську правові системи. За подібною схемою Кремль діє і проти європейського депозитарію Euroclear, де зберігається $185 млрд із близько $300 млрд заморожених на Заході суверенних активів РФ. Euroclear подав власний позов для захисту від рішення російського суду, який зобов'язав депозитарій виплатити Москві близько $250 млрд.

Лондонський брокер Sova Capital раніше належав московському мільярдеру Роману Авдєєву, який тоді ж контролював і Московський кредитний банк. Компанія збанкрутувала в березні 2022 року, маючи на балансі британського бізнесу активи на $2,59 млрд (наприкінці 2020 року) та понад $2 млрд клієнтських коштів.

Сам МКБ перебуває під санкціями Великої Британії з квітня 2022 року і наразі демонструє ознаки фінансової нестабільності через проблемні кредити на $8 млрд; у 2024 році Авдєєв продав свою частку в банку бізнес-партнеру Сергію Сударікову.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путіна просять відібрати у Coca-Cola російські активи через підтримку України. Російський бізнес американської корпорації може перейти під контроль підприємця та депутата Вадима Смагіна, якому раніше вже дісталися активи польсько-американського виробника металевої упаковки Canpack.