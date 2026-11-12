Украинская энергобиржа готовится к интеграции рынка электроэнергии с ЕС

НКРЭКУ планирует назначить ООО "Украинская энергетическая биржа" номинированным оператором рынка электрической энергии (NEMO). Такой статус позволит УЕБ участвовать в сочетании украинского рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка с европейскими рынками.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материалы expro.

Соответствующее решение регулятор намерен рассмотреть на заседании 17 ноября 2026 года.

Согласно проекту постановления, УЭБ предлагают назначить NEMO на четыре года – до 17 ноября 2030 года включительно.

Заявка на получение соответствующего статуса поступила в НКРЭКУ 29 сентября. После обработки документов Управление лицензирования регулятора пришло к выводу, что УЭБ отвечает критериям, предусмотренным законом "О рынке электрической энергии".

Как будет работать УЕБ

На первом этапе предполагается использование модели serviced NEMO или обслуживаемого номинированного оператора рынка.

По такой модели УЭБ будет привлекать на договорных условиях другой европейский NEMO, которому будут передавать часть задач, связанных с сочетанием рынка "на сутки вперед" и внутрисуточных рынков.

При этом ответственность за выполнение функций и соблюдение законодательства будет оставаться на Украинской энергетической бирже.

Для работы по такой модели УЭБ уже заключила договор о сотрудничестве с номинированным европейским оператором рынка.

Техническую работу планируется обеспечивать с помощью собственной ИТ-инфраструктуры биржи и технологических решений обслуживающего оператора.

Биржа готовит правила торгов и расчетов

УЕБ также представила проекты правил торгов на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, документы по рыночному надзору, управлению рисками, клирингу и расчетам.

После получения статуса NEMO, биржа планирует заключить комплекс договоров, необходимых для проведения клиринга и расчетов по результатам торгов.

Кроме того, 1 сентября УЭБ и НЭК "Укрэнерго" заключили меморандум о взаимодействии по реализации механизмов рынков. Он подразумевает подготовку договорной базы, техническое и информационное взаимодействие, а также интеграцию информационных систем и бизнес-процессов.

После назначения УЭБ номинированным оператором должен быть заключен многосторонний договор взаимодействия между NEMO и оператором передачи.

В случае принятия постановления НКРЭКУ в течение одного рабочего дня должен сообщить о назначении Совету регуляторных органов Энергетического сообщества.

Напомним, ранее НКРЭКУ уже назначила первого NEMO в Украине - соответствующий статус получило АО "Оператор рынка". Назначение таких операторов является одним из этапов подготовки к сочетанию украинского и европейского рынка электроэнергии.