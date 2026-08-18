Объединение энергорынков с ЕС: в Украине назначили первого специального оператора NEMO

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назначила АО "Оператор рынка" первым в Украине номинированным оператором рынка электрической энергии (NEMO).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение энергорегулятора.

Назначение NEMO является необходимым институциональным условием для объединения украинского рынка "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточного рынка (ВДР) с рынками стран — членов ЕС через механизм market coupling.

Функции оператора и механизм market coupling

АО "Оператор рынка" обеспечивает работу РДН и ВДР Украины по соответствующей лицензии с 2019 года, а с 2022 года принимает участие в европейских форматах сотрудничества по единому сочетанию рынков (SDAC и SIDC). Новый статус позволит выполнять функции для полной синхронизации торговых площадок:

Совместные процедуры: объединение по правилам ЕС позволит более эффективно использовать межгосударственные пересечения и развивать трансграничную торговлю.

Условия и подготовка: переход к сообщению рынков состоится после выполнения регуляторных, технических и организационных требований.

Конкуренция: решение регулятора не ограничивает назначение других NEMO, поскольку закон "О рынке электроэнергии" предусматривает деятельность нескольких операторов при условии их соответствия установленным критериям.

Напомним, в Украине обновили правила присоединения к электросетям. НКРЭКУ утвердила обновленный комплекс правил для подключения к электрическим сетям, работе установок хранения энергии и коммерческого учета с 1 сентября.