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Об'єднання енергоринків з ЄС: в Україні призначили першого спеціального оператора NEMO

Лінія електропередач
В Україні призначили першого спеціального оператора NEMO / Freepik

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), призначила АТ "Оператор ринку" першим в Україні номінованим оператором ринку електричної енергії (NEMO).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на рішення енергорегулятора.

Призначення NEMO є необхідною інституційною передумовою для об'єднання українського ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобового ринку (ВДР) із ринками країн — членів ЄС через механізм market coupling.

Функції оператора та механізм market coupling

АТ "Оператор ринку" забезпечує роботу РДН і ВДР України за відповідною ліцензією з 2019 року, а з 2022 року бере участь у європейських форматах співпраці щодо єдиного сполучення ринків (SDAC та SIDC). Новий статус дозволить виконувати функції для повної синхронізації торговельних майданчиків:

  • Спільні процедури: об'єднання за правилами ЄС дасть змогу ефективніше використовувати міждержавні перетини та розвивати транскордонну торгівлю.
  • Умови та підготовка: перехід до сполучення ринків відбудеться після виконання регуляторних, технічних та організаційних вимог.
  • Конкуренція: рішення регулятора не обмежує призначення інших NEMO, оскільки закон "Про ринок електричної енергії" передбачає діяльність кількох операторів за умови їхньої відповідності встановленим критеріям.

Нагадаємо, в Україні оновили правила приєднання до електромереж. НКРЕКП затвердила оновлений комплекс правил для підключення до електричних мереж, роботи установок зберігання енергії та комерційного обліку з 1 вересня.

Автор:
Максим Кольц

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