Тарифи на електроенергію для населення: в "Укренерго" пояснили, що змінює закон про об'єднання енергоринку України з ЄС

Введення в дію закону про інтеграцію українського енергетичного ринку з європейським є значним кроком до посилення власної енергетичної стійкості та позитивно вплине на вартість електроенергії для споживачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомило НЕК "Укренерго".

Зеленський підписав закон про об'єднання енергоринку України з ЄС

В "Укренерго" зауважили, що Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики", який Верховна Рада ухвалила 7 квітня.

Ідеться про об’єднання українського і європейського енергоринків. У компанії зауважили, що на практиці це означає, що:

будуть запроваджені механізми міждержавного балансування генерації та споживання електроенергії (зокрема - через європейські балансуючі платформи), що є важливим чинником підвищення надійності роботи як для НЕК "Укренерго", так і для операторів систем передачі країн ЄС;

Укренерго отримає можливість обміну та/або спільного використання резервів з іншими європейськими операторами системи передачі (ОСП);

передбачено розширення можливостей участі споживачів у ринку електричної енергії та розвиток розподіленої генерації, зокрема - через агрегацію, реагування попиту (demand response);

врегульовано правові засади сполучення ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку (market coupling) з відповідними сегментами енергоринку ЄС. Це створює передумови для зростання ліквідності та поглиблення інтеграції торгівлі електроенергією з країнами ЄС;

врегульовано правила призначення номінованих операторів ринку електричної енергії (NEMO) у конкурентній моделі, що є необхідною передумовою для сполучення українських сегментів РДН та ВДР з відповідними сегментами ринку ЄС;

передбачено впровадження передиспетчеризації як окремого механізму управління системними обмеженнями та перевантаженнями, що підвищить ефективність їхнього застосування за ринковими правилами, сумісними з європейською практикою.

Чи зміниться вартість електроенергії для споживачів

В "Укренерго" пояснюють, що механізми міждержавного балансування та взаємного доступу до резервів суміжних системних операторів - це те, що вже давно було вимогою часу.

"Це підвищить нашу спільну енергетичну стійкість та позитивно вплине на вартість електроенергії для споживачів. Адже якщо у когось виникає дефіцит потужності, а у сусідів - навпаки є надлишок генерації (наприклад, через ефективну роботу сонячних електростанцій), то завдяки спільним ринковим правилам та простій процедурі доступу до міждержавних перетинів ситуація вирівнюється. В одних зникає або зменшується дефіцит, а іншим не потрібно обмежувати власну генерацію через надлишок потужності", - зазначив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

Він додав, що наразі необхідно максимально збільшувати технічну можливість міждержавних перетинів та втілювати передбачені оновленим законодавством регуляторні зміни для подальшого об’єднання українського і європейського енергоринків.

Натомість директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зауважував, що в Україні зростуть тарифи на електроенергію та газ для населення вже цього року. Однією з причин він називав ухвалення закону про інтеграцію енергетичних ринків України та Європейського Союзу.

Експерт пояснив, що відповідний закон передбачає поступовий перехід до ринкових цін.

"В цьому році ціни на газ та електричну енергію для населення можуть підвищитися приблизно на 25%. Навряд чи більше через політичні питання", – заявляв Омельченко, підкреслюючи, що підвищення тарифів в Україні є фактично неминучим, хоча й відбуватиметься поступово.

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни уряд вже двічі підвищував тарифи на електроенергію для населення. Останнє підвищення відбулось 1 червня 2024 року, тоді ціна кіловата зросла з 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед цим підвищення тарифів відбулось 31 травня 2023 року. Тоді ціна для населення зросла з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. Таким чином не можна виключати, що тарифи на електроенергію для населення можуть зрости у 2026 році. Однак практика показує, що такі рішення ухвалюють в теплу пору року.