Тарифы на электроэнергию для населения: в "Укрэнерго" объяснили, что изменяет закон об объединении энергорынка Украины с ЕС

Введение в действие закона об интеграции украинского энергетического рынка с европейским является значительным шагом к усилению собственной энергетической устойчивости и положительно отразится на стоимости электроэнергии для потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило НЭК "Укрэнерго".

Зеленский подписал закон об объединении энергорынка Украины с ЕС

В "Укрэнерго" отметили, что Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышению безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики", который Верховная Рада приняла 7 апреля.

Речь идет об объединении украинского и европейского энергорынков. В компании отметили, что на практике это означает, что:

будут внедрены механизмы межгосударственного балансирования генерации и потребления электроэнергии (в частности - через европейские балансирующие платформы), что является важным фактором повышения надежности работы как для НЭК "Укрэнерго", так и для операторов систем передачи стран ЕС;

Укрэнерго получит возможность обмена и совместного использования резервов с другими европейскими операторами системы передачи (ОСП);

предусмотрено расширение возможностей участия потребителей в рынке электрической энергии и развитие распределенной генерации, в частности через агрегацию, реагирование спроса (demand response);

урегулированы правовые основы сообщения рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (market coupling) с соответствующими сегментами энергорынка ЕС. Это создает предпосылки для повышения ликвидности и углубления интеграции торговли электроэнергией со странами ЕС;

урегулированы правила назначения номинированных операторов рынка электрической энергии (NEMO) в конкурентной модели, что является необходимым условием для сочетания украинских сегментов РДН и ВДР с соответствующими сегментами рынка ЕС;

предусмотрено внедрение передиспетчеризации как отдельного механизма управления системными ограничениями и перегрузками, что повысит эффективность их применения по рыночным правилам, совместимым с европейской практикой.

Изменится ли стоимость электроэнергии для потребителей

В "Укрэнерго" объясняют, что механизмы межгосударственного балансирования и взаимного доступа к резервам смежных системных операторов – это то, что уже давно было требованием времени.

"Это повысит нашу общую энергетическую устойчивость и положительно повлияет на стоимость электроэнергии для потребителей Ведь если у кого-то возникает дефицит мощности, а у соседей – наоборот есть избыток генерации (например, из-за эффективной работы солнечных электростанций), то благодаря общим рыночным правилам и простой процедуре доступа к межгосударственным пересечениям ситуация выравнивается. У одних исчезает или уменьшается дефицит, а другим не нужно ограничивать собственное поколение из-за избытка мощности", - отметил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Он добавил, что необходимо максимально увеличивать техническую возможность межгосударственных пересечений и воплощать предусмотренные обновленным законодательством регуляторные изменения для дальнейшего объединения украинского и европейского энергорынков.

В то же время, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко замечал, что в Украине вырастут тарифы на электроэнергию и газ для населения уже в этом году. Одной из причин он называл принятие закона об интеграции энергетических рынков Украины и Европейского союза.

Эксперт пояснил, что соответствующий закон предусматривает постепенный переход к рыночным ценам.

"В этом году цены на газ и электрическую энергию для населения могут повыситься примерно на 25%. Вряд ли больше из-за политических вопросов", – заявлял Омельченко, подчеркивая, что повышение тарифов в Украине фактически неизбежно, хотя и будет происходить постепенно.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны правительство уже дважды повышало тарифы на электроэнергию для населения. Последнее повышение произошло 1 июня 2024, тогда цена киловата выросла с 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед этим повышение тарифов прошло 31 мая 2023 года. Тогда цена для населения выросла с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. Таким образом, нельзя исключать, что тарифы на электроэнергию для населения могут вырасти в 2026 году. Однако практика показывает, что такие решения принимаются в теплое время года.