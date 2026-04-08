Тарифы на электроэнергию и газ для населения возрастут на четверть: что известно

В Украине поднимутся тарифы на электроэнергию и газ для населения уже в этом году. Одной из причин станет принятие закона об интеграции энергетических рынков Украины и Европейского Союза, за который Верховная Рада проголосовала 7 апреля.

Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии УНИАН заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Эксперт пояснил, что соответствующий закон предусматривает постепенный переход к рыночным ценам.

Причины пересмотра цен

"В этом году цены на газ и электрическую энергию для населения могут повыситься примерно на 25%. Вряд ли больше из-за политических вопросов", – убежден Омельченко.

Он подчеркнул, что из-за принятия этого закона повышение тарифов в Украине фактически неизбежно, хотя и будет происходить постепенно.

"Будем идти постепенно к рыночным ценам для населения и по электрической энергии, и по природному газу. Но это не будет мгновенно через месяц, через два. Какой темп будет выбран, будет решать правительство", – подчеркнул Омельченко.

Эксперт отметил, что главная причина грядущего роста тарифов состоит в финансовом состоянии энергетики.

"Политики не желают во время войны поднимать цены на такие чувствительные услуги, но иного выхода нет. Даже не потому, что этот закон принят, а потому что нет за счет чего дотировать цены. "Нафтогаз" фактически финансово несостоятелен, в энергетическом секторе сформированы огромные долги. Хочет или не хочет правительство, но он вынужден будет повышать". – считает Омельченко

Кроме того, эксперт обратил внимание на необходимость пересмотра политики граничных цен на электроэнергию для бизнеса.

"Важна также проблема прайс-кепов. В конце концов, их нужно отменять и переходить на европейские принципы применения, больше развивать рыночные отношения, а не жесткое ограничение цен для коммерческих субъектов", – подытожил эксперт.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны правительство уже дважды повышало тарифы на электроэнергию для населения. Последнее повышение произошло 1 июня 2024, тогда цена киловата выросла с 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед этим повышение тарифов прошло 31 мая 2023 года. Тогда цена для населения выросла с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. Таким образом, нельзя исключать, что тарифы на электроэнергию для населения могут возрасти в 2026. Однако практика показывает, что такие решения принимают в теплое время года.