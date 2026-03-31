Эксперт рассказал, благодаря чему Украине удалось возобновить экспорт электроэнергии

Возобновление экспорта электроэнергии в марте стало возможным благодаря улучшению баланса генерации и потребления света в энергосистеме Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент ОО "Первый энергетический совет" Александр Рогозин, передает ExPro.

Эксперт отметил, что снижение потребления электроэнергии обусловлено потеплением и увеличением продолжительности светового дня.

Также увеличение генерации связано с увеличением производства электроэнергии, прежде всего солнечными электростанциями (из-за роста продолжительности светового дня и уровня инсоляции) и гидроэлектростанциями (из-за паводков).

Рогозин подчеркнул, что баланс генерации и потребления электроэнергии изменяется каждый час. Он объясняет, что периоды превышения возможного производства над потреблением имеет место профицит и становится возможным экспорт электроэнергии, в периоды превышения потребления над производством – в энергосистеме существует дефицит и потребность в импорте. При невозможности полного покрытия дефицита импортом, соблюдение баланса в энергосистеме требует применения графиков ограничения потребителей.

"Потребность в ограничении потребления может также возникать локально, в определенных частях энергосистемы, при аварийных отключениях в электрических сетях. При этом у энергосистемы в целом может быть профицит и возможность экспорта", - отметил Рогозин.

Он добавил, что экспорт электроэнергии целесообразен для производителей, поскольку обеспечивает им дополнительный доход, необходимый для восстановления оборудования, поврежденного в результате российских атак, а также подготовку к следующему отопительному сезону.

"Он также выгоден для экономики страны в целом из-за увеличения уплаты налогов и улучшения платежного баланса. Экспорт также позволяет избегать принудительного ограничения производства электроэнергии определенными производителями из возобновляемых источников энергии, которое компенсируется через тариф оператора системы передачи, то есть за счет потребителей", - уточняет президент ОО "ТЭР".

Напомним, Украина 5 марта возобновила экспорт электроэнергии после нескольких месяцев перерыва в отдельные часы суток на минимальном уровне.