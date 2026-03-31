AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Эксперт рассказал, благодаря чему Украине удалось возобновить экспорт электроэнергии

линии электпередач
Почему удалось возобновить экспорт электроэнергии / Depositphotos

Возобновление экспорта электроэнергии в марте стало возможным благодаря улучшению баланса генерации и потребления света в энергосистеме Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент ОО "Первый энергетический совет" Александр Рогозин, передает ExPro.

Эксперт отметил, что снижение потребления электроэнергии обусловлено потеплением и увеличением продолжительности светового дня.

Также увеличение генерации связано с увеличением производства электроэнергии, прежде всего солнечными электростанциями (из-за роста продолжительности светового дня и уровня инсоляции) и гидроэлектростанциями (из-за паводков).

Рогозин подчеркнул, что баланс генерации и потребления электроэнергии изменяется каждый час. Он объясняет, что периоды превышения возможного производства над потреблением имеет место профицит и становится возможным экспорт электроэнергии, в периоды превышения потребления над производством – в энергосистеме существует дефицит и потребность в импорте. При невозможности полного покрытия дефицита импортом, соблюдение баланса в энергосистеме требует применения графиков ограничения потребителей.

"Потребность в ограничении потребления может также возникать локально, в определенных частях энергосистемы, при аварийных отключениях в электрических сетях. При этом у энергосистемы в целом может быть профицит и возможность экспорта", - отметил Рогозин.

Он добавил, что экспорт электроэнергии целесообразен для производителей, поскольку обеспечивает им дополнительный доход, необходимый для восстановления оборудования, поврежденного в результате российских атак, а также подготовку к следующему отопительному сезону.

"Он также выгоден для экономики страны в целом из-за увеличения уплаты налогов и улучшения платежного баланса. Экспорт также позволяет избегать принудительного ограничения производства электроэнергии определенными производителями из возобновляемых источников энергии, которое компенсируется через тариф оператора системы передачи, то есть за счет потребителей", - уточняет президент ОО "ТЭР".

Напомним, Украина 5 марта возобновила экспорт электроэнергии после нескольких месяцев перерыва в отдельные часы суток на минимальном уровне.

Автор:
Светлана Манько