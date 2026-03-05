Первые 12 МВт-ч почти за четыре месяца: Украина возобновила экспорт электроэнергии

Украина возобновила экспорт электроэнергии 5 марта 2026 г. после длительного перерыва (с 11 ноября 2025 г.). Объемы поставок минимальны: за сутки в Молдову было экспортировано 12 МВт-час. Экспорт разрешен только в периоды, когда в системе фиксируется избыток мощности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Профицит возникает преимущественно днем благодаря активной работе солнечных электростанций и генерации атомных энергоблоков. На 6 марта компании уже зарезервировали мощность для экспорта в объеме 120 МВт-час, с пиком в 10:00 утра.

Аналитик рынка Дарья Орлова отмечает: "В настоящее время объемы экспорта скудны и происходят только в профицитные часы, преимущественно в периоды наибольшей активности солнечных электростанций".

По ее словам, в целом украинская энергосистема работает очень динамично: баланс производства и потребления формируется фактически поминутно, поэтому ситуация может быстро меняться.

Она пояснила: "Если в отдельные часы возникает возможность для экспорта электроэнергии, это не значит, что в другие периоды не может появиться дефицит - такая сменность является нормальной особенностью работы любой энергосистемы".

Несмотря на дневные излишки, всеобщая ситуация остается сложной. Часть генерирующих объектов все еще находится на ремонте после атак. Из-за повреждений сетей в отдельных регионах возможны ограничения электроснабжения.

Импорт электроэнергии остается значительно больше экспорта. Так, 5 марта суммарный объем импорта составил 27 тыс. МВт-ч. Самый высокий уровень закупок из-за границы приходится на вечерние часы пикового потребления, когда мощность импорта достигает 1,4 ГВт.

импорт и экспорт элетроенергии, март 2026

Баланс системы поддерживается благодаря сочетанию солнечной погоды, снижению сезонного потребления весной и привлечению помощи от соседних стран в дефицитные часы.

Заметим, что после масштабных разрушений тепловой генерации украинская энергосистема стала критически зависимой от импорта электроэнергии и распределенных мощностей. Без строительства новых маневровых электростанций страна рискует сохранять недостаточность балансировочных инструментов и иметь дефицит в пиковые периоды потребления.