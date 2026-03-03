Запланована подія 2

В феврале Украина импортировала рекордные 1,2 млн МВт-ч электроэнергии: из каких стран больше всего

электросети
Украина импортировала рекордный объем электроэнергии в феврале / Freepik

В феврале 2026 года объем импорта электроэнергии в Украину составил 1,26 млн МВт-ч, что является рекордным показателем. По сравнению с январем текущего года поставки выросли на 41%, а по сравнению с февралем 2025 года – в 5 раз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Импорт электроэнергии в Украину в феврале 2026, график
Импорт электроэнергии в Украину в феврале 2026 / ExPro

Основные страны-поставщики

Наибольшую долю в импорте занимает Венгрия – 49%. Объемы поставок из этой страны выросли на 54% по сравнению с предыдущим месяцем. Доля Словакии в общей структуре импорта составляет 18%. Несмотря на предварительные прогнозы, объемы поступлений из обеих стран достигли рекордных значений за месяц.

По состоянию на февраль 2026 экспорт электроэнергии из Украины не осуществляется. Вся импортируемая мощность устремляется на покрытие внутренних потребностей энергосистемы.

Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в Украину с территории Словакии и Венгрии продолжаются в штатном режиме. Суммарный импорт составил 1,1 млн МВт-час, несмотря на публичные заявления представителей власти Венгрии и Словакии о возможных ограничениях.

Автор:
Татьяна Ковальчук