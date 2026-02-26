Запланована подія 2

Поставки электроэнергии из Словакии и Венгрии в Украину продолжаются, несмотря на угрозы

электросети
Поставки электроэнергии из Словакии и Венгрии в Украину продолжаются / Shutterstock

Коммерческие поставки электроэнергии в Украину с Словакии и Венгрии продолжаются в штатном режиме. Суммарный импорт составил 1,1 млн МВт-час, несмотря на публичные заявления представителей власти Венгрии и Словакии о возможных ограничениях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные консалтинговой компании ExPro.

Какие объемы поступили в феврале?

Разделение между основными странами-поставщиками выглядит следующим образом:

  • Венгрия обеспечила 49% общего объема поставок;
  • Словакия обеспечила 18% импорта;
  • остальные объемы приходится на других партнеров.

Как отмечают аналитики, показатели импорта в течение февраля не демонстрируют резкие колебания и остаются на уровне, зафиксированном в начале отчетного периода.

импорт электроэнергии в Украину, инфографика
импорт электроэнергии в Украину, февраль 2026 год / ExPro

Угрозы Украине из-за "Дружбы"

Ранее представители Венгрии и Словакии выдвигали обвинения в адрес Украины по задержкам в возобновлении транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области 27 января.

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба". Также Будапешт заблокировал принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.

В свою очередь премьер-министр Словакий и Роберт Фицо заявил, что может остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, если Киев не возобновит поставки нефти "Дружбой" в его страну.

Автор:
Татьяна Ковальчук