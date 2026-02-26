Постачання електроенергії зі Словаччини та Угорщини в Україну тривають попри погрози

Комерційні поставки електроенергії в Україну з території Словаччини та Угорщини продовжуються у штатному режимі. Сумарний імпорт сягнув 1,1 млн МВт-год, попри публічні заяви представників влади Угорщини та Словаччини щодо можливих обмежень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані консалтингової компанії ExPro.

Які обсяги надійшли в лютому?

Розподіл між основними країнами-постачальниками виглядає наступним чином:

Угорщина забезпечила 49% від загального обсягу постачань;

Словаччина забезпечила 18% імпорту;

решта обсягу припадає на інших партнерів.

Як зазначають аналітики, показники імпорту протягом лютого не демонструють різких коливань і залишаються на рівні, зафіксованому на початку звітного періоду.

імпорт електроенергії в Україну, лютий 2026 рік / ExPro

Погрози Україні через "Дружбу"

Раніше представники Угорщини та Словаччини висували звинувачення на адресу України щодо затримок у відновленні транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині 27 січня.

Натомість Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба". Також Будапешт заблокував ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

У свою чергу прем’єр-міністр Словаччині Роберт Фіцо заявив, що може зупинити екстрене постачання електроенергії Україні, якщо Київ не відновить постачання нафти "Дружбою" до його країни.