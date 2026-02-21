Свет в обмен на нефть: Словакия прекратит экспорт электричества, если Украина не возобновит транзит "Дружбой"

Словакия может остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, если Киев не возобновит поставки нефти в страну. Такое заявление сделал премьер-министр Роберт Фицо, выражая недовольство действиями украинских властей, которые, по его мнению, ставят под угрозу взаимовыгодные отношения между двумя странами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фицо.

Он подчеркнул, что Словакия с начала войны активно поддерживает Украину: на ее территории находится около 180 тысяч украинцев, оказывается гуманитарная помощь и проводятся совместные правительственные встречи.

"Мы делаем существенно больше для Украины, чем некоторые другие страны", - отметил он.

Однако, по его словам, украинский президент остановил поставки газа, нанеся убытки €500 млн в год, а теперь прекратил поставки нефти, создав дополнительные финансовые и логистические трудности.

В случае невозобновления поставок нефти премьер пообещал поручить государственной компании SEPS прекратить экстренные поставки электроэнергии Украине, которая используется для стабилизации украинской энергосети. В январе 2026 года потребность в таких поставках была вдвое больше, чем за весь 2025 год.

Проблемы Венгрии и Словакии

27 января поставки нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба" через территорию Украины были прекращены . Причиной остановки стали масштабные повреждения украинской энергетической инфраструктуры, что сделало невозможным дальнейшую транспортировку сырья по этому маршруту.

16 февраля Венгрия и Словакия обратился в Хорватию с просьбой разрешить транспортировку российской сырой нефти через Адриатический трубопровод , ведь страны ищут замену нефтепровода "Дружба"

Однако 17 февраля стало известно, что в Хорватии не согласились по просьбе Венгрии и Словакии транспортировать российскую нефть через трубопровод Adria, пока маршрут по нефтепроводу "Дружба", проходящему по территории Украины, заблокирован.

Заметим, что 18 февраля Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновит его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба".