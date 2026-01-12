Запланована подія 2

Словакия официально отказалась от какой-либо помощи Украине, но хочет оставаться в ЕС

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и глава Национального совета Рихард Раши после совместной встречи официально подтвердили, что страна прекращает военную поддержку Украины, не будет направлять солдат и не будет участвовать в гарантиях большого кредита от Еврокомиссии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Aktuality.

Первые лица Словакии заявили о согласии по фундаментальным вопросам внутренней и внешней политики страны.

Среди ключевых позиций, подтвержденных ими, был отказ от военной помощи Украине. Также Словакия не будет посылать никаких солдат и не будет участвовать в гарантиях большого кредита от Европейской комиссии.

Но при этом они подтвердили совместное согласие по поводу того, что Словакия должна иметь представителя на переговорах Коалиции желающих.

В то же время руководство Словакии заявляет, что ЕС является для страны жизненным пространством, частью которого она хочет оставаться и дальше, хотя Фицо предостерег, что Союз никогда не переживал столь глубокий кризис.

"Мне было бы досадно, если бы в этом кризисе, который есть в Европейском Союзе, Словакия бегала как раненая лань и могла бы стать жертвой значительных сдвигов, которые в Европе могут наступить", — констатировал премьер-министр.

Он также отметил разрушение мирового порядка и соблюдение международного права. По его словам, вопрос энергетической безопасности будет вызовом для страны.

Напомним, в Париже подписана совместная декларация всех участников Коалиции желающих и трехсторонняя декларация Украины, Франции и Британии. Документы содержат конкретные договоренности и усиливают готовность коалиции к поддержанию безопасности и завершению войны.

Светлана Манько