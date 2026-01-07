Запланована подія 2

Председательство Кипра в ЕС может стать рубежом завершения войны в Украине – Зеленский

Владимир Зеленский
Когда закончится война в Украине / Офис президента

Переговоры с европейскими партнерами и США достигли нового рубежа, и война может завершиться еще во время председательства Кипра в Совете ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы отмечаем, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, со США и всеми участниками Коалиции Желающих. Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства", - сказал Зеленский во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность введения нового пакета санкций против России и дальнейшей поддержки Украины.

По словам президента, Украина рассчитывает на председательство Кипра в Совете ЕС для продвижения ключевых инициатив. "Мы ожидаем открытия кластеров по поводу переговоров о вступлении в Европейский Союз и начале имплементации пакета помощи Украине", - добавил он.

Зеленский также отметил символическое значение этого момента: "Я рад быть здесь в то время, когда Республика Кипр принимает председательство в Европейском Союзе и мы многого ждем от этого председательства для Украины. Этот момент очень важен так же, как и для Кипра, потому что и Кипр до сих пор разделен, но хочет построить крепкий мир в Европе. Да, есть страны небольшие институциях, мы видим в этом символизм Европы".

По словам президента, каждая нация заслуживает того, чтобы стать полноправным членом ЕС, и Украина надеется, что председательство Кипра в Совете ЕС поможет в этом процессе.

Напомним, в Париже подписана совместная декларация всех участников Коалиции желающих и трехсторонняя декларация Украины, Франции и Британии. Документы содержат конкретные   договоренности и усиливают готовность коалиции к поддержанию безопасности и завершению войны.

Автор:
Ольга Опенько