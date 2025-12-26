Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Наличный курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Трамп, Зеленский
Владимир Зеленский с американским коллегой Дональдом Трампом / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности о встрече с президентом США Дональдом Трампом "в ближайшее время".

Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский написал в Телеграмме.

По его словам, секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров доложил о своих очередных контактах с американской стороной.

"Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне – с Президентом Трампом в ближайшее время. Много может решиться до нового года", - сообщил президент.

Зеленский назвал все 20 пунктов

Ранее Зеленский впервые озвучил двадцать пунктов проекта мирного плана по завершению войны России против Украины.

Также Украина готова к встрече с США на уровне лидеров по "решению сенситивных вопросов". Президент считает, что в таком формате следует рассматривать территориальные вопросы.

Зеленский подчеркнул, что этот рамочный документ на 20 пунктов "прошёл из-за значительной эволюции".

"Как результат сегодня есть этот документ, который выглядит так — это драфт. Это пока не согласованный сторонами документ, но в нем уже сформирована определенная логика, как предлагается закончить войну",   – рассказал президент.

Автор:
Светлана Манько