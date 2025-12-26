"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности о встрече с президентом США Дональдом Трампом "в ближайшее время".

Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский написал в Телеграмме.

По его словам, секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров доложил о своих очередных контактах с американской стороной.

"Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне – с Президентом Трампом в ближайшее время. Много может решиться до нового года", - сообщил президент.

Зеленский назвал все 20 пунктов

Ранее Зеленский впервые озвучил двадцать пунктов проекта мирного плана по завершению войны России против Украины.

Также Украина готова к встрече с США на уровне лидеров по "решению сенситивных вопросов". Президент считает, что в таком формате следует рассматривать территориальные вопросы.

Зеленский подчеркнул, что этот рамочный документ на 20 пунктов "прошёл из-за значительной эволюции".

"Как результат сегодня есть этот документ, который выглядит так — это драфт. Это пока не согласованный сторонами документ, но в нем уже сформирована определенная логика, как предлагается закончить войну", – рассказал президент.