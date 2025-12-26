"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч із президентом США Дональдом Трампом "найближчим часом".

Як пише Delo.ua, про це Зеленський написав у Телеграмі

За його словами, секретар РНБО та голова української делегації Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною.

"Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року", - повідомив президент.

Зеленський може відвідати резиденцію Трампа Мар-а-Лаго у Флориді 28 грудня, "якщо все піде за планом", пише Kyiv Post.

"Рівень конкретики на переговорах вищий, ніж ми бачили раніше. Але найскладніші частини — гарантії безпеки, контроль і юридичні зобов'язання Росії — досі залишаються дуже невирішеними", — прокоментував можливість візиту анонімний американський чиновник.

Зеленський назвав усі 20 пунктів

Раніше Зеленський вперше озвучив двадцять пунктів проєкту мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Також Україна готова до зустрічі зі США на рівні лідерів для "вирішення сенситивних питань". Президент вважає, що в такому форматі треба розглядати територіальні питання.

Зеленський підкреслив, що цей рамковий документ на 20 пунктів "пройшов через значну еволюцію".

"Як результат сьогодні є цей документ, який має такий вигляд — це драфт. Це поки не погоджений сторонами документ, але у ньому вже є сформована певна логіка, як пропонується закінчити війну", —розповів президент.