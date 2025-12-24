Зеленський назвав усі 20 пунктів "мирного плану": що у ньому

Президент Володимир Зеленський вперше озвучив двадцять пунктів проєкту мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Як пише Delo.ua, про це він сказав на зустрічі із журналістами, передає "Суспільне".

Зеленський наголосив, що наразі Київ очікує реакції від російської сторони, щоб розуміти наступні кроки та можливі часові рамки для певних рішень.

Також Україна готова до зустрічі зі США на рівні лідерів для "вирішення сенситивних питань". Президент вважає, що в такому форматі треба розглядати територіальні питання.

Зеленський підкреслив, що цей рамковий документ на 20 пунктів "пройшов через значну еволюцію".

"Як результат сьогодні є цей документ, який має такий вигляд — це драфт. Це поки не погоджений сторонами документ, але у ньому вже є сформована певна логіка, як пропонується закінчити війну", —розповів президент.

Які пункти увійшли до документа

Пункт 1: Суверенітет України буде перепідтверджено. Документ констатує, що Україна — це суверенна держава, і всі підписанти угоди підтверджують це своїми підписами.

Пункт 2: Цей документ являє собою повну та беззаперечну угоду про ненапад між росією та Україною. Для підтримки довгострокового миру створять механізм контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, а також — механізм раннього повідомлення про порушення.

Пункт 3: Україна отримає міцні гарантії безпеки.

Пункт 4: Чисельність Збройних Сил України залишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час.

Пункт 5: США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які віддзеркалюватимуть статтю 5.

Якщо Росія вторгнеться в Україну, на додаток до скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції проти РФ. Якщо Україна вторгнеться до РФ або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії безпеки будуть вважатись недійсними. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки набудуть чинності. США отримають компенсацію за гарантії безпеки. А проте цей пункт поки викреслили, адже, як каже Зеленський, Україна не розуміє, що це значить, це питання порушать. Двосторонні безпекові гарантії не виключені за цією угодою. Йдеться про можливості двосторонніх угод України з 30 країнами.

Пункт 6: Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах та усіх необхідних документах про ратифікацію, включно з ратифікацією переважною більшістю голосів у Державній думі (пропозиція США).

Пункт 7: Україна стане членом Європейського Союзу у певний конкретно визначений час, а також Україна отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.

Пункт 8: Буде затверджено міцний пакет глобального розвитку для України (буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання). Зокрема він передбачатиме:

Створення фонду розвитку України для інвестування в галузі, що швидко зростають (технології, центри обробки даних, ШІ). США та американські компанії будуть співпрацювати з Україною і спільно інвестувати у відновлення, у розвиток модернізації і експлуатації газової інфраструктури України. Будуть докладені спільні зусилля для реконструкції територій, постраждалих від війни, з метою відновлення реконструкції і модернізації міст і житлових районів. Розвиток інфраструктури. Видобуток корисних копалин, природних ресурсів. Світовий банк підготує спеціальний пакет фінансування для забезпечення фінансування для прискорення цих зусиль. Буде створено робочу групу високого рівня, включаючи призначення провідного світового фінансового лідера адміністратором процвітання для організації виконання стратегічного плану відновлення, максимальних можливостей для майбутнього процвітання.

Пункт 9: Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань. Мета — залучити 800 млрд доларів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал.

США та європейські країни утворять фонд капіталу і грантів з цільовим розміром 200 мільярдів доларів для прозорого та ефективного інвестування в Україну. Для післявоєнної відбудови України буде застосовано широкий спектр капіталовкладень та інших фінансових інструментів. Глобальні інституції з відбудови використовуватимуть механізми для посилення та сприяння цим зусиллям. Україна впроваджує найкращі світові стандарти для залучення прямих іноземних інвестицій. Україна залишає за собою право на компенсацію за завдані збитки.

Пункт 10: Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. При цьому США хочуть тут паритету щодо ЗВТ як для українців, так і для росіян.

Пункт 11: Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Пункт 12: Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами – Україна, США, РФ. США пропонують поділити контроль рівномірно, при цьому американці будуть головним менеджером цього спільного підприємства. Українська пропозиція інакша: Запорізька електростанція буде спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна: 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії отримує Україна, а ще 50% – США, яка самостійно визначає свій розподіл.

Пункт 13: Україна та РФ зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

Пункт 14: Територіальний розподіл.

РФ виводить свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.

Варіант А: у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. Робоча група збирається для визначення переміщення сил, необхідних для припинення бойових дій, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон.

Варіант Б: Обговорюється потенційна вільна економічна зона на території Донбасу – для її затвердження Україна готова провести референдум на підконтрольних їй територіях. Але на голосування ставитиметься підтримка усього договору, а не самого лише пункту про ВЕЗ. Якщо рішення буде ухвалено, між Україною, Сполученими Штатами і росіянами буде укладена окрема угода, яка визначатиме статус спеціальної економічної зони.

Пункт 15: Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Росія, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою.

Пункт 16: Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. Кінбурнська коса буде демілітаризована.

Пункт 17: Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет.

Усіх військовополонених, включно із засудженими російською системою з 2014 року, буде обміняно за принципом всіх на всіх; Усіх цивільних затриманих та заручників, включаючи дітей та політичних в'язнів, буде повернуто; Будуть вжиті заходи для вирішення проблем і страждань жертв війни.

Пункт 18: Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Спершу – президентські: Рада має напрацювати і проголосувати механізм, як їх можна провести до зняття обмежень воєнного стану. Опісля – парламентські та місцеві.

Пункт 19: Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися Радою миру, під головуванням президента Трампа. Україна, Європа, НАТО, Росія, Сполучені Штати будуть частиною цього механізму. За порушення будуть передбачені санкції.

Пункт 20: Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

Про мирний план

США та Україна у середині листопада почали обговорювати мирний план, що складався спочатку з 28 пунктів, які охоплювали ключові питання російсько-української війни. Офіційно цей документ не публікувався, але в багатьох виданнях з'явилася його чернетка, в якій без деталей говорилося, що Україна отримає "надійні гарантії безпеки".

23 листопада 2025 року у швейцарській Женеві українська та американська делегації розпочали переговори стосовно 28 пунктів так званого мирного плану для припинення війни.

За результатами переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ, який обговорили 30 листопада у Флориді.

Попередній мирний план із 28 пунктів було переглянуто: деякі положення вилучено, інші — змінено.