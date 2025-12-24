Зеленский назвал все 20 пунктов "мирного плана": что в нем

Президент Владимир Зеленский впервые озвучил двадцать пунктов проекта мирного плана по завершению войны России против Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом он сказал на встрече с журналистами, передает "Cуспільне".

Зеленский подчеркнул, что Киев ожидает реакции от российской стороны, чтобы понимать следующие шаги и возможные временные рамки для определенных решений.

Также Украина готова к встрече с США на уровне лидеров по "решению сенситивных вопросов". Президент считает, что в таком формате следует рассматривать территориальные вопросы.

Зеленский подчеркнул, что этот рамочный документ на 20 пунктов "прошёл из-за значительной эволюции".

"Как результат сегодня есть этот документ, который выглядит так — это драфт. Это пока не согласованный сторонами документ, но в нем уже сформирована определенная логика, как предлагается закончить войну", – рассказал президент.

Какие пункты вошли в документ

Пункт 1 : Суверенитет Украины будет переподтвержден. Документ констатирует, что Украина – это суверенное государство, и все подписанты соглашения подтверждают это своими подписями.

Пункт 2 : Этот документ представляет собой полное и безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Для поддержания долгосрочного мира создадут механизм контроля за линией столкновения с помощью космического беспилотного мониторинга, а также механизм раннего сообщения о нарушениях.

Пункт 3 : Украина получит надежные гарантии безопасности.

Пункт 4 : Численность Вооруженных Сил Украины будет оставаться на уровне 800 тысяч в мирное время.

Пункт 5 : США, НАТО и европейские подписавшие государства предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5.

Если Россия вторгнется в Украину, в дополнение к скоординированному военному ответу, будут возобновлены все глобальные санкции против РФ. Если Украина вторгнется в РФ или без провокации откроет огонь по территории России, гарантии безопасности будут считаться недействительными. Если Россия откроет огонь по Украине, гарантии безопасности вступят в силу. США получат компенсацию по гарантиям безопасности. Однако этот пункт пока вычеркнули, ведь, как говорит Зеленский, Украина не понимает, что это значит, этот вопрос поднимут. Двусторонние гарантии безопасности не исключены по настоящему соглашению. Речь идет о возможностях двусторонних соглашений Украины с 30 странами.

Пункт 6 : Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах и необходимых документах о ратификации, включая ратификацию подавляющим большинством голосов в Государственной думе (предложение США).

Пункт 7: Украина станет членом Европейского Союза в определенное время, а также Украина получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.

Пункт 8 : Утвержден прочный пакет глобального развития для Украины (будет определен в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании). В частности, он будет предусматривать:

Создание фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли (технологии, центры обработки данных, ИИ). США и американские компании будут сотрудничать с Украиной и совместно инвестировать в восстановление, развитие модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины. Будут приложены совместные усилия по реконструкции территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления реконструкции и модернизации городов и жилых районов. Развитие инфраструктуры. Добыча полезных ископаемых, природных ресурсов. Всемирный банк подготовит специальный пакет финансирования для обеспечения финансирования для ускорения этих усилий. Будет создана рабочая группа высокого уровня, включая назначение ведущего мирового финансового лидера администратором процветания для организации выполнения стратегического плана восстановления, максимальных возможностей для будущего процветания.

Пункт 9 : Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов. Цель – привлечь 800 млрд долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, вкладов частного сектора, чтобы помочь Украине полностью реализовать свой потенциал.

США и европейские страны создадут фонд капитала и грантов с целевым размером 200 миллиардов долларов для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину. Для послевоенного восстановления Украины будет применен широкий спектр капиталовложений и других финансовых инструментов. Глобальные институты восстановления будут использовать механизмы для усиления и содействия этим усилиям. Украина вводит лучшие мировые стандарты для привлечения прямых иностранных инвестиций. Украина оставляет за собой право на компенсацию за нанесенный ущерб.

Пункт 10 : После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. При этом США хотят здесь паритета по ЗСТ как для украинцев, так и для россиян.

Пункт 11 : Украина подтверждает, что она будет оставаться безъядерным государством, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.

Пункт 12 : Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами – Украина, США, РФ. США предлагают поделить контроль равномерно, при этом американцы будут являться главным менеджером этого совместного предприятия. Украинское предложение иначе: Запорожская электростанция будет совместным предприятием, в состав которого входят США и Украина: 50 на 50. Но 50% производимой электроэнергии получает Украина, а еще 50% – самостоятельно определяющая свое распределение США.

Пункт 13 : Украина и РФ обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующих пониманию и терпимости к разным культурам, устраняют расизм и предубеждения. Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств.

Пункт 14 : Территориальное распределение.

РФ выводит свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.

Вариант А: в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией столкновения. Рабочая группа собирается для определения перемещения сил, необходимых для остановки боевых действий, а также для определения параметров потенциальных будущих специальных экономических зон.

Вариант Б: Обсуждается потенциальная свободная экономическая зона на территории Донбасса – для ее утверждения Украина готова провести референдум на подконтрольных ему территориях. Но на голосование будет относиться поддержка всего договора, а не одного пункта о СЭЗ. Если решение будет принято, между Украиной, Соединенными Штатами и россиянами будет заключено отдельное соглашение, определяющее статус специальной экономической зоны.

Пункт 15 : После согласования будущих территориальных договоренностей как Россия, так и Украина обязуются не изменять эти договоренности силой.

Пункт 16 : Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, охватывающее свободу судоходства и перевозок. Кинбурнская коса будет демилитаризована.

Пункт 17 : Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет.

Все военнопленные, включая осужденных российской системой с 2014 года, будут обменены по принципу всех на всех; Все гражданские задержанные и заложники, включая детей и политических заключенных, будут возвращены; Будут приняты меры по решению проблем и страданий жертв войны.

Пункт 18 : Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Сначала президентские: Рада должна наработать и проголосовать механизм, как их можно провести до снятия ограничений военного положения. Затем – парламентские и местные.

Пункт 19 : Настоящее соглашение будет юридически обязательным. Ее выполнение будет контролироваться, гарантироваться Советом мира, под председательством президента Трампа. Украина, Европа, НАТО, Россия, Соединенные Штаты будут являться частью этого механизма. За нарушение будут предусмотрены санкции.

Пункт 20 : После того, как все стороны согласятся с настоящим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

О мирном плане

США и Украина в середине ноября начали обсуждать мирный план, состоявший сначала из 28 пунктов, охватывающих ключевые вопросы российско-украинской войны. Официально этот документ не публиковался, но во многих изданиях появился его черновик, в котором без деталей говорилось, что Украина получит "надежные гарантии безопасности".

23 ноября 2025 года в швейцарской Женеве украинская и американская делегации начали переговоры по 28 пунктам так называемого мирный план для прекращения войны.

По результатам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ обсудили 30 ноября во Флориде.

Предыдущий мирный план из 28 пунктов был пересмотрен: некоторые положения изъяты, другие изменены.