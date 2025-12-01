Украина и США провели переговоры о мирном плане: какие результаты

В воскресенье, 30 ноября 2025 года, украинская и американская делегации провели во Флориде переговоры по мирному плану.

Об этом пишет Delo.ua.

Состав делегаций

Как сообщает Axios, украинскую делегацию вместо отправленного в отставку Андрея Ермака сейчас возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. В ее состав вошли

заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посолка Украины в США Ольга Стефанишина,

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,

представители украинской разведки.

В состав же американской команды входят государственный секретарь Марко Рубио, специальный представитель президента США Стив Виткофф, а также зять президента США Джаред Кушнер.

Зеленский заявил о "конструктиве"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры украинской и американской делегаций в США прошли конструктивно и были направлены на укрепление суверенитета и защиту национальных интересов Украины.

"Председатель украинской делегации Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах. Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины", — подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил президента США Дональда Трампа и его команду за время, которое укладывается в определение шагов для окончания войны.

Еще есть над чем работать

Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции, которую транслировало "Общественное", сообщил, что работа над мирным планом продолжится.

В частности, он напомнил о том, что ведутся переговоры с РФ и запланированный визит спецпосланника США Стива Виткоффа в Москву.

Как заверил Рубио, США хотят помочь Украине "стать безопасной навсегда, чтобы она никогда больше не столкнулась с очередным вторжением" .

"И не менее важно — мы хотим, чтобы они вошли в эпоху настоящего процветания. Мы хотим, чтобы украинцы вышли из этой войны не просто для того, чтобы отстроить свою страну, а чтобы отстроить ее так, чтобы она стала сильнее и состоятельнее, чем когда-либо", - подчеркнул глава Госдепа США.

Умеров рассказал , что встреча была "сложной", хотя и продуктивной. По его словам, США "реально заинтересованы в общем результате".

" Имеем ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира ", - отметил секретарь СНБО и добавил, что консультации будут продолжаться и дальше.

По данным Axios, во время предварительных переговоров в Женеве украинская и американская стороны достигли согласия по всем вопросам, кроме касающихся территорий и гарантий безопасности.

Что говорит Трамп

Президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры между делегациями США и Украины во Флориде, заявил, что существуют "хорошие шансы" на заключение соглашения, которое положит конец войне в Украине, пишет CNN.

Глава Белого дома подчеркнул, что переговоры "продвигаются хорошо".

"Я думаю, что есть хорошие шансы заключить соглашение", - добавил Трамп.

О мирном плане

США и Украина в середине ноября начали обсуждать мирный план, состоявший сначала из 28 пунктов, охватывающих ключевые вопросы российско-украинской войны. Официально этот документ не публиковался, но во многих изданиях появился его черновик, в котором без деталей говорилось, что Украина получит "надежные гарантии безопасности".

23 ноября 2025 года в швейцарской Женеве украинская и американская делегации начали переговоры по 28 пунктам так называемого мирный план для прекращения войны.

По результатам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ.

Предыдущий мирный план из 28 пунктов был пересмотрен: некоторые положения изъяты, другие изменены. Сейчас план насчитывает 19 пунктов, а окончательное решение по отдельным спорным моментам будет оставаться за президентами.