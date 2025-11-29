Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах с США

Президент Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой украинской делегации на переговорах с Соединенными Штатами Америки, другими международными партнерами и представителями Российской Федерации по достижению справедливого и стабильного мира.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса президента.

Соответствующее решение утверждено указом Главы государства №869/2025, обнародованным 28 ноября.

Указ частично изменяет предыдущий документ от 22 ноября 2025 г. и определяет новый состав делегации. Возглавит ее Рустем Умеров в статусе секретаря СНБО.

В состав делегации вошли:

Александр Бевз – советник Кабинета президента Украины;

Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Минобороны;

Андрей Игнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

Олег Иващенко – глава Службы внешней разведки;

Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел;

Евгений Острянский – первый заместитель секретаря СНБО;

Александр Поклад – заместитель председателя СБУ;

Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МО.

Также известно, что украинская делегация отправилась в США для дальнейших консультаций по мирному плану, предложенному президентом Дональдом Трампом.

"Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты. Сегодня был доклад Рустема, и задача четкая - оперативно и содержательно готовить определение шагов по окончании войны", - написал Зеленский.

По его словам, Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой и рассчитывает, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах.