Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах с США
Президент Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой украинской делегации на переговорах с Соединенными Штатами Америки, другими международными партнерами и представителями Российской Федерации по достижению справедливого и стабильного мира.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса президента.
Соответствующее решение утверждено указом Главы государства №869/2025, обнародованным 28 ноября.
Указ частично изменяет предыдущий документ от 22 ноября 2025 г. и определяет новый состав делегации. Возглавит ее Рустем Умеров в статусе секретаря СНБО.
В состав делегации вошли:
- Александр Бевз – советник Кабинета президента Украины;
- Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Минобороны;
- Андрей Игнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
- Олег Иващенко – глава Службы внешней разведки;
- Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел;
- Евгений Острянский – первый заместитель секретаря СНБО;
- Александр Поклад – заместитель председателя СБУ;
- Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МО.
Также известно, что украинская делегация отправилась в США для дальнейших консультаций по мирному плану, предложенному президентом Дональдом Трампом.
"Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты. Сегодня был доклад Рустема, и задача четкая - оперативно и содержательно готовить определение шагов по окончании войны", - написал Зеленский.
По его словам, Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой и рассчитывает, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах.