Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах с США

Утвержден новый состав делегации в США
Утвержден новый состав делегации в США / Depositphotos

Президент Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой украинской делегации на переговорах с Соединенными Штатами Америки, другими международными партнерами и представителями Российской Федерации по достижению справедливого и стабильного мира.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса президента.

Соответствующее решение утверждено указом Главы государства №869/2025, обнародованным 28 ноября.

Указ частично изменяет предыдущий документ от 22 ноября 2025 г. и определяет новый состав делегации. Возглавит ее Рустем Умеров в статусе секретаря СНБО.

В состав делегации вошли:

  • Александр Бевз – советник Кабинета президента Украины;
  • Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Минобороны;
  • Андрей Игнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
  • Олег Иващенко – глава Службы внешней разведки;
  • Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел;
  • Евгений Острянский – первый заместитель секретаря СНБО;
  • Александр Поклад – заместитель председателя СБУ;
  • Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МО.

Также известно, что украинская делегация отправилась в США для дальнейших консультаций по мирному плану, предложенному президентом Дональдом Трампом.

"Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты. Сегодня был доклад Рустема, и задача четкая - оперативно и содержательно готовить определение шагов по окончании войны", - написал Зеленский.

По его словам, Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой и рассчитывает, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах.

Автор:
Татьяна Гойденко