Украинская делегация отправилась в США для переговоров по мирному плану Трампа — Вloomberg

Украинская делегация отправилась в США для дальнейших консультаций по мирному плану, предложенному президентом Дональдом Трампом.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет Вloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки.

В состав делегации входят секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Во Флориде они должны провести встречу со специальным посланником США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, рассказал собеседник, попросивший не раскрывать его имя из-за конфиденциального характера подготовки.

Виткофф должен возглавить делегацию США на переговорах в России на следующей неделе.

Запись телефонного разговора между Витковым и чиновником Кремля, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, показала, что американский представитель предлагал совместно проработать план по Украине.

На прошлой неделе Вашингтон выдвинул Киеву ультиматум – согласовать условия соглашения ко Дню благодарения. Сначала считавшийся выгодным для России документ был изменен после активных консультаций в Женеве и под давлением европейских партнеров Украины.

Европейские государства, как отмечается, не вовлечены в детали большинства переговорных треков и участвуют только там, где это критически необходимо, в частности, в вопросе гарантий безопасности.

Несмотря на заявления США о прогрессе, ключевые разногласия остаются неизменными: предложения, приемлемые для Украины, часто неприемлемы для России — и наоборот. Президент РФ Владимир Путин в четверг снова призвал украинские войска покинуть части Донецкой области, которые Москве не удалось захватить военным путем, однако Киев и раньше категорически отвергал такие требования.

Визит украинской делегации проходит на фоне внутриполитического напряжения в Украине. Президент Владимир Зеленский сталкивается с растущим давлением после коррупционного скандала, а его ключевой союзник и руководитель мирных переговоров Андрей Ермак подал в отставку в пятницу.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что США хотят сначала заключить мирное соглашение, а уже потом соглашаться на любые гарантии безопасности для Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко