Українська делегація вирушила до США для переговорів щодо мирного плану Трампа - Вloomberg

Рустем Умеров та Сергій Кислиця / Суспільне

Українська делегація вирушила до США для подальших консультацій щодо мирного плану, запропонованого президентом Дональдом Трампом.

Як інформує Delo.ua, про це пише Вloomberg з посиланням на джерело, обізнане з перебігом підготовки.

До складу делегації входять секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

У Флориді вони мають провести зустріч зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером, розповів співрозмовник, який попросив не розкривати його ім’я через конфіденційний характер підготовки.

Віткофф має очолити делегацію США на переговорах у Росії наступного тижня.

Запис телефонної розмови між Вітковим та високопосадовцем Кремля, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, засвідчив, що американський представник пропонував спільно опрацювати план щодо України.

Минулого тижня Вашингтон висунув Києву ультиматум — погодити умови угоди до Дня подяки. Документ, який спершу вважали вигідним для Росії, був змінений після активних консультацій у Женеві та під тиском європейських партнерів України.

Європейські держави, як зазначається, не залучені до деталей більшості переговорних треків і беруть участь лише там, де це критично необхідно, зокрема у питанні гарантій безпеки.

Попри заяви США про прогрес, ключові розбіжності залишаються незмінними: пропозиції, прийнятні для України, часто є неприйнятними для Росії — і навпаки. Президент РФ Володимир Путін у четвер знову закликав українські війська залишити частини Донецької області, які Москві не вдалося захопити військовим шляхом, однак Київ і раніше категорично відкидав такі вимоги.

Візит української делегації відбувається на тлі внутрішньополітичної напруги в Україні. Президент Володимир Зеленський стикається зі зростаючим тиском після корупційного скандалу, а його ключовий союзник і керівник мирних переговорів Андрій Єрмак подав у відставку в п’ятницю.

Додамо, держсекретар США Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що США хочуть спочатку укласти мирну угоду, а вже потім погоджуватися на будь-які гарантії безпеки для України.

Тетяна Гойденко