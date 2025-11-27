США хочуть укласти мирну угоду, перш ніж погоджуватися на гарантії безпеки для України – Politico

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що США хочуть спочатку укласти мирну угоду, а вже потім погоджуватися на будь-які гарантії безпеки для України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico з посиланням на європейського дипломата та власні джерела.

За словами співрозмовників видання, ця умова є основою американських пропозицій Києву протягом останнього тижня.

Під час телефонної розмови з європейськими лідерами, що відбулася 25 листопада, Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп вестиме переговори про довгострокові гарантії безпеки для України, які забезпечать Києву "почуття захищеності".

При цьому Рубіо, за словами ще одного європейського дипломата, наголосив, що гарантії безпеки для України є одним із пріоритетів адміністрації Трампа і обговорюються окремо. Вони також входять до питань, за якими вже досягнуто домовленості — і США хочуть швидко оформити весь пакет, повідомив співрозмовник видання.

Джерело Politico стверджує, що Рубіо "загалом" згадав і інші питання, які необхідно вирішити після укладання угоди — це територіальна цілісність України та доля заморожених у Європі (і частково в США) російських активів.

Представник Держдепартаменту США Томмі Пайготт, у свою чергу, заявив: "Держсекретар Рубіо, як і вся адміністрація Трампа, ясно дав зрозуміти, що гарантії безпеки мають бути частиною будь-якої мирної угоди, про що він послідовно говорить як публічно, так і у закритих форматах".

Напередодні Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, але лише коли угода про завершення війни буде остаточною або на фінальній стадії.

Він повідомив, що для фіналізації документа відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із главою РФ. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу Трамп доручив провести переговори з Україною.

Про мирний план

США та Україна у середині листопада почали обговорювати мирний план, що складався спочатку з 28 пунктів, які охоплювали ключові питання російсько-української війни. Офіційно цей документ не публікувався, але в багатьох виданнях з'явилася його чернетка, в якій без деталей говорилося, що Україна отримає "надійні гарантії безпеки".

23 листопада 2025 року у швейцарській Женеві українська та американська делегації розпочали переговори стосовно 28 пунктів так званого мирного плану для припинення війни.

За результатами переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ.

Попередній мирний план із 28 пунктів було переглянуто: деякі положення вилучено, інші — змінено. Нині план налічує 19 пунктів, а остаточне рішення щодо окремих спірних моментів залишатиметься за президентами.