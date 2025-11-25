Мирний план США: Україна погодилася на обмеження ЗСУ до 800 тисяч військових – FT

Україна погодилась обмежити чисельність Збройних сил до 800 тисяч військових. Найскладнішими питаннями у мирному плані залишаються території та гарантії безпеки від США, які мають вирішити особисто президенти України та США – Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times, з посиланням на українського посадовця.

На нещодавній переговорах у Женеві мирний план із 28 пунктів було переглянуто: деякі положення вилучено, інші — змінено. Нині документ налічує 19 пунктів.

Перед переговорами європейські лідери висловлювали занепокоєння щодо деяких елементів плану, зокрема вимог щодо скорочення української армії, санкцій проти Москви та замороження російських суверенних активів.

"Наші делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві…Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Президентом Трампом", — заявив 25 листопада секретар РНБО.

Позиція Москви

Попри те, що Україна здебільшого погодилася з пропозицією, Росія дала зрозуміти, що може відхилити план, якщо він не задовольнить її "давні вимоги".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ситуація "буде принципово іншою", якщо новий план "зітре ключові домовленості", яких, на думку Володимира Путіна, він досяг із президентом США Дональдом Трампом на саміті в Анкориджі на Алясці.

Як зазначає FT, перша версія плану, яку Росія "вітала", передбачала відмову України від територій, які вона ще не втратила, та інші обмеження. Однак останній проєкт є менш сприятливим для Москви, залишаючи найчутливіші питання (зокрема територіальні та гарантії безпеки США) на розсуд Трампа та Зеленського.

Кроки до миру

Країни світу намагаються допомогти Україні завершити війну, яку розв’язала Росія. Вашингтон продовжує свої зусилля щодо припинення війни. Міністр армії США Ден Дрісколл провів переговори в Абу-Дабі з керівником військової розвідки України та російською делегацією.

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом. "Поділився свіжими деталями нашої роботи над кроками для закінчення війни. Координуємося, щоб усі наші партнери були поінформовані", — повідомив глава держави.

Також Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. "Маємо спільне бачення: безпека України може визначатися лише із залученням України, так само як безпека Європи може визначатися лише за участі Європи", — зазначив президент України.

Нагадаємо, 23 листопада 2025 року, у швейцарській Женеві українська та американська делегації розпочали переговори стосовно 28 пунктів так званого мирного плану для припинення війни. За результатами переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ.