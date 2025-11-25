Мирный план США: Украина согласилась на ограничение ВСУ до 800 тысяч военных — FT

Украина согласилась ограничить численность Вооруженных сил до 800 тысяч военных. Самыми сложными вопросами в мирном плане остаются территории и гарантии безопасности США, которые должны решить лично президенты Украины и США – Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times, со ссылкой на украинского чиновника.

На недавних переговорах в Женеве мирный план из 28 пунктов был пересмотрен: некоторые положения изъяты, другие изменены. В настоящее время документ насчитывает 19 пунктов.

Перед переговорами европейские лидеры выражали обеспокоенность по поводу некоторых элементов плана, в частности требований по сокращению украинской армии, санкций против Москвы и замораживания российских суверенных активов.

"Наши делегации достигли общего понимания ключевых условий соглашения, обсужденных в Женеве… Мы ожидаем организацию визита Президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с Президентом Трампом", — заявил 25 ноября секретарь СНБО.

Позиция Москвы

Несмотря на то, что Украина в большинстве своем согласилась с предложением, Россия дала понять, что может отклонить план, если он не удовлетворит ее "давние требования".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация "будет принципиально иной", если новый план "сотрет ключевые договоренности", которых, по мнению Владимира Путина, он достиг с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже на Аляске.

Как отмечает FT, первая версия плана, которую Россия "приветствовала", предусматривала отказ Украины от территорий, которые она еще не потеряла, и другие ограничения. Однако последний проект менее благоприятен для Москвы, оставляя самые чувствительные вопросы (в том числе территориальные и гарантии безопасности США) по усмотрению Трампа и Зеленского.

Шаги к миру

Страны мира пытаются помочь Украине завершить войну, которую развязала Россия. Вашингтон продолжает свои усилия по прекращению войны. Министр армии США Дэн Дрисколл провел переговоры в Абу-Даби с руководителем военной разведки Украины и российской делегацией.

Сегодня президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким канцлером Фридрихом Мерцом. "Поделился свежими деталями нашей работы над шагами по окончании войны. Координируемся, чтобы все наши партнеры были проинформированы", — сообщил глава государства.

Также Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. "Есть общее видение: безопасность Украины может определяться только с привлечением Украины, равно как безопасность Европы может определяться только при участии Европы", — отметил президент Украины.

Напомним, 23 ноября 2025 года в швейцарской Женеве украинская и американская делегации начали переговоры по 28 пунктам так называемого мирного плана для прекращения войны. По результатам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ.